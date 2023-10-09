Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября 2023, 13:06

Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование женского труда

Нобелевская премия по экономике присуждена американке Клаудии Голдин

Нобелевская премия по экономике присуждена американскому профессору 77-летней Клаудии Голдин за исследование женского труда. Результаты Нобелевский комитет огласил в понедельник, 9 октября.

Изображение Клаудии Голдин. Иллюстрация © Niklas Elmehed / Нобелевский комитет

Изображение Клаудии Голдин. Иллюстрация © Niklas Elmehed / Нобелевский комитет

Клаудия Дейл Голдин — доктор философии, профессор Гарвардского университета, историк экономики и специалист по экономике труда, а также по гендерным вопросам. Её неоднократно называли в числе десяти самых влиятельных женщин-экономистов в мире. Исследования Голдин включают такие темы, как женская рабочая сила, неравенство доходов, образование и экономический гендерный разрыв.

Отметим, что премия по экономике имени Альфреда Нобеля закрывает Нобелевскую неделю. Торжественная церемония вручения всех премий, кроме премии мира, пройдёт в Стокгольме 10 декабря.

Управляемый хаос против первостатейного лузера: Политолог объяснил, что не так с Нобелевской премией мира
Управляемый хаос против первостатейного лузера: Политолог объяснил, что не так с Нобелевской премией мира

Ранее Нобелевскую премию по литературе получил норвежский драматург Юн Фоссе, а премию по химии получил выходец из СССР Алексей Екимов.

BannerImage

CoWomen / Unsplash

Марина Калегина
  • Новости
  • Нобелевская премия
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar