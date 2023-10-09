Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование женского труда

Клаудия Дейл Голдин — доктор философии, профессор Гарвардского университета, историк экономики и специалист по экономике труда, а также по гендерным вопросам. Её неоднократно называли в числе десяти самых влиятельных женщин-экономистов в мире. Исследования Голдин включают такие темы, как женская рабочая сила, неравенство доходов, образование и экономический гендерный разрыв.