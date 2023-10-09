Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование женского труда
Нобелевская премия по экономике присуждена американке Клаудии Голдин
Нобелевская премия по экономике присуждена американскому профессору 77-летней Клаудии Голдин за исследование женского труда. Результаты Нобелевский комитет огласил в понедельник, 9 октября.
Изображение Клаудии Голдин. Иллюстрация © Niklas Elmehed / Нобелевский комитет
Клаудия Дейл Голдин — доктор философии, профессор Гарвардского университета, историк экономики и специалист по экономике труда, а также по гендерным вопросам. Её неоднократно называли в числе десяти самых влиятельных женщин-экономистов в мире. Исследования Голдин включают такие темы, как женская рабочая сила, неравенство доходов, образование и экономический гендерный разрыв.
Отметим, что премия по экономике имени Альфреда Нобеля закрывает Нобелевскую неделю. Торжественная церемония вручения всех премий, кроме премии мира, пройдёт в Стокгольме 10 декабря.