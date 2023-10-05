Нобелевскую премию по литературе получил норвежский драматург Юн Фоссе

В Швеции объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе: она присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе. Как сообщил Нобелевский комитет, литератор отмечен за новаторские пьесы и прозу, которые "позволяют высказать неизъяснимое".

Юн Фоссе — норвежский прозаик, поэт, драматург. Дебютировал в 1983-м романом "Красное, чёрное", а как драматический писатель — в 1994 году пьесой "И мы никогда не расстанемся". Также написал романы "Плавучий дом", "Утро, вечер", "Свинец и вода", драмы "Имя", "Кто-нибудь когда-нибудь всё-таки придёт", "Однажды летним днём" и другие.