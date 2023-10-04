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Опубликовано 4 октября 2023, 17:30

Учёный рассказал о свойствах открытых советским лауреатом Нобелевской премии квантовых точек

Учёный Васильев: Нобелевский лауреат Екимов проводил часть исследований в СССР

Лауреат Нобелевской премии по химии Алексей Екимов проводил основную часть исследований, которые посвящены получению квантовых точек и их применению, ещё в СССР. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев.

По его словам, работы Екимова были выполнены в конце 70-х и начале 80-х годов в ленинградском Государственном оптическом институте имени Вавилова. При этом основную часть исследований химик проводил совместно с коллегой Алексеем Онущенко.

"Цвет и поглощающая способность таких материалов зависят от размера нанокристаллов. Их применение — это светоизлучающие диоды и плоские светоизлучающие панели, лазеры, ячейки солнечных батарей и фотоэлектрических преобразователей и так далее. Квантовые точки используют в составе чернил для защиты документов и ценных бумаг от подделок", — отметил собеседник Лайфа, объясняя практическое значение открытых квантовых точек.

Васильев добавил, что теоретическое обоснование наблюдавшимся оптическим свойствам стёкол с нанокристаллами было сделано совместно с учёным Александром Эфросом, который, как и Екимов, эмигрировал в США в 90-х годах.

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по химии получил выходец из СССР Алексей Екимов. Награду учёному и двоим его коллегам — американцам Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу — вручили за открытие и синтез квантовых точек. Они, в частности, используются в светодиодных лампах и телеэкранах.

Нобелевская премия по физике присуждена за изучение электронов в веществе
Нобелевская премия по физике присуждена за изучение электронов в веществе
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ТАСС / AP / Claudio Bresciani

Ольга Годуненко
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