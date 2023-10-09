Объявлены победительницы премии "Талантливая женщина в добывающей отрасли"

В Общественной палате России назвали имена лауреатов третьей международной премии "Талантливая женщина в добывающей отрасли". Победительниц определяли в два этапа: на первом заявки участниц оценивал оргкомитет премии, а на втором — жюри, составленное из руководителей и экспертов ведущих компаний отрасли. Всего в финал премии этого года вышли 120 женщин из 57 компаний.

Финалистками премии в номинации "Лидер будущего" стали и.о. менеджера отдела развития персонала и организационной культуры КраМЗа Мария Каркавина, менеджер отдела развития и подготовки персонала, организационной культуры ТаАЗа Татьяна Никишова, ведущий инженер СибВАМИ Кристина Хакбердиева и менеджер пресс-службы ВгАЗа Мария Хомутецкая. В данной категории отмечают специалистов до 35 лет, которые показали выдающиеся результаты в работе и продемонстрировали лидерские качества.

В номинации "Эколог года" в финал вышла директор по экологии ИркАЗа Ольга Савичева, в номинации "Инноватор года" (отмечает женщин, запустивших или реализовавших проект по оптимизации процессов или внедрению инноваций и новых систем на предприятии) — начальник службы качества ИркАЗа Наталья Портнова. Руководитель пресс-службы ИркАЗа Екатерина Видасьева стала финалисткой в номинации "Внутрикомм года" за достижения во внутренних коммуникациях на предприятии.

Фото © Пресс-служба РУСАЛа

Мария Каркавина, Наталья Портнова и Мария Хомутецкая победили в своих номинациях. Также стоит отметить, что сотрудницы РУСАЛа в этом году подали 34 заявки, на половину больше, чем в прошлом году.

Премию "Талантливая женщина в добывающей отрасли" учредила ассоциация Women in Mining Russia. Цель премии — отметить достижения профессионалов, которые привнесли значительный вклад в развитие горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей и других смежных отраслей и являются примером для коллег, ведут активную социальную и благотворительную деятельность.