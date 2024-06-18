В Росмолодёжи рассказали, где будет проходить Всемирный фестиваль молодёжи

Площадкой для проведения Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) будет федеральная территория "Сириус" в Краснодарском крае. Об этом рассказала глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

"Конечно, это будет площадка федеральной территории "Сириус". Потому что это колоссальное наследие, это потрясающая инфраструктура, это атмосфера, это по праву настоящий город молодёжи мира", — приводит РИА "Новости" слова Разуваевой.