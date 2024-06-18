В Росмолодёжи рассказали, где будет проходить Всемирный фестиваль молодёжи
Разуваева: Площадкой для проведения ВФМ будет федеральная территория "Сириус"
Площадкой для проведения Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) будет федеральная территория "Сириус" в Краснодарском крае. Об этом рассказала глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.
"Конечно, это будет площадка федеральной территории "Сириус". Потому что это колоссальное наследие, это потрясающая инфраструктура, это атмосфера, это по праву настоящий город молодёжи мира", — приводит РИА "Новости" слова Разуваевой.
При этом она отметила, что схожие с ВФМ мероприятия будут проходить каждый год — за их проведение смогут побороться все российские регионы.
ВФМ, напомним, в этом году прошёл с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус". На торжественной церемонии закрытия лично выступил Владимир Путин. Глава государства назвал традиционные ценности основой бытия и жизни в России и поблагодарил присоединившихся к мероприятию иностранцев. И уже тогда президент выразил надежду, что фестиваль ещё повторится, и не раз. Позднее в Кремле назвали утверждённым решение проводить ВФМ каждые шесть лет.
ТАСС / Владимир Смирнов