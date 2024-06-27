Восемь секретов красоты: Актриса Безрукова рассказала, как выглядеть на 20 лет моложе Актриса Ирина Безрукова раскрыла восемь секретов красоты 27 июня, 12:22 Актриса Ирина Безрукова раскрыла восемь секретов красоты. Фото © VK / Ирина Безрукова

Актриса Ирина Безрукова готовится к юбилею: в следующем году ей исполнится 60 лет. При этом звезда сериала "Участок" — одна из немногих представительниц шоу-бизнеса, совершенно не выглядящих на свой возраст. Яркая и помолодевшая на 20 лет Ирина рассказала в беседе с Kp.ru, как в абсолютно любом возрасте выглядеть свежо и подтянуто.

"Постарайтесь высыпаться. Сразу после пробуждения, с утра, обязательно давайте своему организму воду. Пейте много воды без газа, лучше тёплой. Улыбайтесь себе в зеркале. Будьте добрым человеком, делайте хорошие дела. Минимизируйте алкоголь, откажитесь от курения. Иногда посещайте косметолога. И обращайтесь к хорошим визажистам. Обязательно смывайте макияж на ночь", — поделилась актриса.

Безрукова также призналась, что не ходит в спортзал, но зато придерживается сбалансированного питания, а также отказалась от мучного, жареного, жирного и консервов.

Сейчас актриса ведёт очень активный образ жизни, хотя признаётся, что физически она не очень сильный человек.

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Авторы Наталья Афонина