Сомнолог рассказал, как некачественный сон мешает нам похудеть

Нарушение структуры сна способно влиять на сокращение выработки соматотропного гормона, который необходим, чтобы расщеплять жир в организме. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

По его словам, этот гормон вырабатывается во время глубоких стадий сна и обладает анаболическими функциями: он разрушает жир и увеличивает мышечную массу. Однако лишний вес мешает качеству сна, ведь из-за него могут возникать дыхательные нарушения вроде храпа или апноэ во сне.

Кроме того, из-за плохого сна в организме может сократиться уровень нейропептида орексина, который тоже влияет на увеличение массы тела. К тому же человек чувствует себя разбитым в течение дня, у него болит голова и ему сложно сосредоточиться на актуальных задачах. Из-за этого состояния человек меньше двигается, и это способствует набору веса. Помимо того, недостаток сна ведёт к изменениям пищевого поведения.

"Часто появляется тяга к углеводной пище — и, соответственно, человек быстрее начинает набирать вес. То есть меняется именно чувствительность ко многим пищевым продуктам. Зачастую человек начинает использовать содержащие кофеин и сладкие напитки, чтобы как-то активизироваться и поддерживать себя в тонусе. Но это ещё больше усугубляет проблему", — предупредил Калинкин.