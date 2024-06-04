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3 июня, 23:20

Сомнолог раскрыл секреты глубокого сна, и дело вовсе не в позе

Сомнолог Бузунов: Для глубокого сна нужен удобный ортопедический матрас

Чтобы не испытывать проблем со сном, а спать хорошо и глубоко, нужно озаботиться обустройством своего спального места. Такой совет в разговоре с РИА "ФедералПресс" дал врач-сомнолог и доктор медицинских наук Роман Бузунов.

"Поза не так важна, важно комфортное спальное место. Нужно, чтобы был удобный ортопедический матрас, пружинный или беспружинный, комфортная подушка, подобранная под конкретного человека", — перечислил Бузунов.

Ещё один нюанс: подушка должна быть совместима с матрасом. Хороший сон также предполагает комфортную атмосферу — тишину и темноту в комнате.

Врач-сомнолог назвал пять причин, по которым он не верит в вещие сны
Врач-сомнолог назвал пять причин, по которым он не верит в вещие сны

Ранее врач-сомнолог сообщил, что людям, которые страдают от повышенной тревожности и потери сна на фоне плохих новостей, нужно резко ограничить себя в их просмотре. По его словам, тратить на это нужно лишь 15 минут утром, пользуясь проверенным источником, и до следующего дня к этому не возвращаться.

Обложка ©

Unsplash / Gregory Pappas

Анатолий Симоненко
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