Врач-сомнолог назвал пять причин, по которым он не верит в вещие сны

Некоторые люди верят, что они видят вещие сны. Что об этом думает наука, откуда они берутся и можно ли судить о грядущих событиях по сновидениям? Об этом рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ Роман Бузунов. По его мнению, есть как минимум пять вариантов типичных ситуаций, в которых человек убеждён, что у него якобы был сон-предсказание. Первый вариант — "мозг–прогнозист". Бессознательное прогнозирование мозгом событий, которые могут произойти с разной вероятностью, — это первое научное объяснение вещих снов, подчеркнул специалист.

"Человеку снится, что завтра он едет на любимую работу. И вдруг его сбивает машина. Это вещий сон? Ответ: конечно, поскольку это было непредсказуемо. Вы так уверены? А может, этот человек уже месяц дорогу перебегал в неположенном месте. И мозг, анализируя ситуацию, таким сном говорил ему: ну дойди ты 100 м до перехода, а то машина собьёт!" — пояснил эксперт в беседе с kp.ru.

Второй — "ошибка выжившего". Например, студент готовился к экзамену и выучил только один билет, потому что ему приснилось, что он его вытащит, так и случилось. Это просто совпадение, но все, у кого оно случилось, будут поддерживать байку о "вещем сне". Или боец рассказывает, что ему приснилось, как в блиндаж попадает бомба. На следующий день она действительно падает, он успевает выскочить, простое совпадение сна и реальности — второе научное объяснение вещих снов.

Третий вариант — "самосбывающийся прогноз" или "самопрограммирование". Например, жене приснилось, что муж ей изменяет и она начинает залезать в его телефон, названивать с проверками на работу, его друзьям и прочее. По словам сомнолога, от такого любой муж через полгода сбежит, а жена потом скажет, что ей приснился сон, что он изменяет, и вот он сбылся.

Четвёртый вариант — "эффект дежавю". По сути, это дорисовывание нашим мозгом определённой картинки. Человеку снится, что он окажется в каком-то месте. Потом он видит что-то и заявляет: именно это место ему снилось, хотя он здесь никогда не был.

Пятый — "коллективное сознательно-бессознательное". Тут как с рассказами про снежного человека. Кто-то про него написал, люди прочитали и стали говорить, что точно его видели. И потому "идеи витают в воздухе". То есть в обществе или личной жизни людей происходят некие события, которые побуждают мозг прогнозировать какие-то события, резюмировал профессор.