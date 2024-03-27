Как бороться с бессонницей на фоне тревожных новостей: советы врача

Людям, которые страдают от повышенной тревожности и потери сна на фоне трагических событий в "Крокус сити холле", нужно резко ограничить себя в просмотре новостей, посоветовал kp.ru врач-сомнолог Роман Бузунов. По его словам, тратить на это нужно лишь 15 минут утром, пользуясь проверенным источником, и до следующего дня к этому не возвращаться.

"Это может выглядеть как попытка отстраниться от трагедии. <…> В данном случае человек отключается от постоянного потока тревожных новостей фактически по медпоказаниям. Осознайте, что это действительно так, чтобы не винить себя", — пояснил врач.

В противном случае постоянный стресс может перерасти в генерализованное тревожное расстройство, панические атаки, депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство. Поэтому, если кто-то пытается обсудить с вами тревожную тему, можно сказать, что вам запрещает об этом говорить ваш врач.

Также лучше на какой-то период отказаться от кофеиносодержащих напитков и продуктов вроде кофе, чая (кроме травяного), шоколада, которые возбуждают нервную систему и мешают спать. Вместо этих продуктов взбодриться помогут зарядка, холодный душ и час ходьбы в день. Если позволяет здоровье, можно заняться бегом, плаванием либо активными видами спорта. В самом тяжёлом случае обратитесь к врачу, чтобы он выписал успокоительные.

Доктор обратил внимание, что многие пытаются справиться с острой бессонницей своими силами, обращаясь к врачам только при серьёзном хроническом нарушении сна. О том, что проблема уже есть, может говорить засыпание дольше 30 минут. Если проблема проявляется от трёх раз в неделю на протяжении трёх месяцев, речь точно идёт о хронической бессоннице. В ту же корзину можно отнести, когда человек встаёт раньше времени без возможности снова заснуть.