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27 марта, 00:36

Как бороться с бессонницей на фоне тревожных новостей: советы врача

Сомнолог Бузунов: От хронической бессонницы помогут новостной детокс и спорт

Людям, которые страдают от повышенной тревожности и потери сна на фоне трагических событий в "Крокус сити холле", нужно резко ограничить себя в просмотре новостей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Людям, которые страдают от повышенной тревожности и потери сна на фоне трагических событий в "Крокус сити холле", нужно резко ограничить себя в просмотре новостей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Людям, которые страдают от повышенной тревожности и потери сна на фоне трагических событий в "Крокус сити холле", нужно резко ограничить себя в просмотре новостей, посоветовал kp.ru врач-сомнолог Роман Бузунов. По его словам, тратить на это нужно лишь 15 минут утром, пользуясь проверенным источником, и до следующего дня к этому не возвращаться.

"Это может выглядеть как попытка отстраниться от трагедии. <…> В данном случае человек отключается от постоянного потока тревожных новостей фактически по медпоказаниям. Осознайте, что это действительно так, чтобы не винить себя", пояснил врач.

В противном случае постоянный стресс может перерасти в генерализованное тревожное расстройство, панические атаки, депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство. Поэтому, если кто-то пытается обсудить с вами тревожную тему, можно сказать, что вам запрещает об этом говорить ваш врач.

Также лучше на какой-то период отказаться от кофеиносодержащих напитков и продуктов вроде кофе, чая (кроме травяного), шоколада, которые возбуждают нервную систему и мешают спать. Вместо этих продуктов взбодриться помогут зарядка, холодный душ и час ходьбы в день. Если позволяет здоровье, можно заняться бегом, плаванием либо активными видами спорта. В самом тяжёлом случае обратитесь к врачу, чтобы он выписал успокоительные.

Доктор обратил внимание, что многие пытаются справиться с острой бессонницей своими силами, обращаясь к врачам только при серьёзном хроническом нарушении сна. О том, что проблема уже есть, может говорить засыпание дольше 30 минут. Если проблема проявляется от трёх раз в неделю на протяжении трёх месяцев, речь точно идёт о хронической бессоннице. В ту же корзину можно отнести, когда человек встаёт раньше времени без возможности снова заснуть.

Врач назвала продукты, после которых бессонница обеспечена
Врач назвала продукты, после которых бессонница обеспечена

Ранее сомнолог рассказала, что необязательно считать овец, чтобы справиться с бессонницей. Порой в борьбе с ней могут помочь утяжелённые одеяла или энцефалофония.

Анатолий Симоненко
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