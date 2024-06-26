Певица Анна Нетребко и певец Юсиф Эйвазов объявили о разводе

Певица Анна Нетребко и певец Юсиф Эйвазов спустя почти десять лет совместной семейной жизни объявили о разводе. Официальный комментарий пары приводит агентство APA.

"После десяти счастливых лет вместе мы приняли трудное решение расстаться. Мы остаёмся близкими друзьями, объединенными общей любовью к Тьяго (сын Нетребко от певца Эрвина Шротта — Прим. Life.ru)", — сообщили они.

По данным австрийских СМИ, несколько недель назад Эйвазов сменил менеджмент и начал сотрудничество с компанией из Швейцарии без своей жены.