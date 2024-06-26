Певица Анна Нетребко и певец Юсиф Эйвазов объявили о разводе
Оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Певица Анна Нетребко и певец Юсиф Эйвазов спустя почти десять лет совместной семейной жизни объявили о разводе. Официальный комментарий пары приводит агентство APA.
"После десяти счастливых лет вместе мы приняли трудное решение расстаться. Мы остаёмся близкими друзьями, объединенными общей любовью к Тьяго (сын Нетребко от певца Эрвина Шротта — Прим. Life.ru)", — сообщили они.
По данным австрийских СМИ, несколько недель назад Эйвазов сменил менеджмент и начал сотрудничество с компанией из Швейцарии без своей жены.
Сопрано Анна Нетребко вышла замуж за азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова в конце декабря 2015 года. Пышное свадебное торжество прошло в Вене.
А ранее Life.ru писал о разводе певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. В браке они прожили 18 лет. Возможной причиной расставания пары называется неверность мужа. Накануне Алсу намекнула на правдивость слухов о романе Абрамова с бывшей возлюбленной рэпера Тимати, моделью Анастасией Решетовой.