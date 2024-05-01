В Швейцарии отменили концерт певицы Анны Нетребко из-за конференции по Украине

В Швейцарии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, которое должно было состояться 1 июня. Об этом в среду, 1 мая, заявили в пресс-службе Центра культуры и конгрессов (KKL) Люцерна.

Такое решение принято в преддверии конференции по Украине, назначенной на середину июня в Бюргенштоке. По словам сотрудников центра, отменить концерт их призвали кантональные и муниципальные власти.