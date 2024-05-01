В Швейцарии отменили концерт певицы Анны Нетребко из-за конференции по Украине
Анна Нетребко. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
В Швейцарии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, которое должно было состояться 1 июня. Об этом в среду, 1 мая, заявили в пресс-службе Центра культуры и конгрессов (KKL) Люцерна.
Такое решение принято в преддверии конференции по Украине, назначенной на середину июня в Бюргенштоке. По словам сотрудников центра, отменить концерт их призвали кантональные и муниципальные власти.
"Концерт Нетребко 1 июня в KKL Люцерна не состоится. Общественное восприятие солистки остаётся противоречивым, ввиду временной и географической близости выступления госпожи Нетребко к мирной конференции по Украине следовало ожидать угрозы общественному порядку", — отметили в KKL.
Как сообщал Life.ru, в июне в швейцарском Бюргенштоке должен состояться саммит, посвящённый украинской "формуле мира". На мероприятие приглашены представители от 80 до 100 стран. По словам Владимира Зеленского, многие государства не хотят приезжать на конференцию, того же мнения придерживается РФ. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, "формула мира" Зеленского является пустышкой, через которую западные страны стараются склонить на свою сторону государства мирового большинства.