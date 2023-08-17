Концерт Анны Нетребко в Праге отменили "по политическим причинам"

Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко, который был запланирован на 16 октября в Праге, отменили по политическим соображениям, сообщает концертное агентство Nachtigall Artists Management.

"Руководство общественного дома договорилось с агентством Nachtigall Artists Management об отмене концерта Анны Нетребко", — говорится в заявлении агентства в соцсетях.

Там же подчёркивается, что выступление Нетребко пришлось свернуть из-за "негативного отношения со стороны пражских политических кругов", а также напряжённой атмосферы. Организаторы признались, что сожалеют о принятии такого решения, но тем не менее считают его необходимым.