Нетребко снова требует от Нью-Йоркской оперы компенсацию за отменённые выступления

Российская оперная певица Анна Нетребко через суд требует от руководства театра "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке компенсацию за отменённые выступления. По данным агентства Associated Press, ущерб артистка оценила в 360 тысяч долларов.

Нетребко считает, что руководство театра нарушило договорённости с ней и подвергло дискриминации по национальному признаку, отменив выступления, запланированные на 2024–2025 годы. В исковой жалобе указано, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба привели к тому, что другие американские театры "избегают сотрудничества" с российской певицей.

Вместе с этим в жалобе указано, что требования дирекции оперы к Нетребко отказаться от поддержки руководства России вызвали критику в её адрес на родине. Упомянула певица и о том, что именно действия Metropolitan Opera заставили её продать квартиру в Нью-Йорке, причём крайне невыгодно. Тем самым артистке был нанесён "серьёзный моральный ущерб", сказано в заявлении.