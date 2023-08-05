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5 августа, 01:45

Нетребко снова требует от Нью-Йоркской оперы компенсацию за отменённые выступления

AP: Нетребко требует от Metropolitan Opera компенсацию за отменённые выступления

<p>Оперная певица Анна Нетребко. Обложка © ТАСС / Luca Bruno</p>

Оперная певица Анна Нетребко. Обложка © ТАСС / Luca Bruno

Российская оперная певица Анна Нетребко через суд требует от руководства театра "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке компенсацию за отменённые выступления. По данным агентства Associated Press, ущерб артистка оценила в 360 тысяч долларов.

Нетребко считает, что руководство театра нарушило договорённости с ней и подвергло дискриминации по национальному признаку, отменив выступления, запланированные на 2024–2025 годы. В исковой жалобе указано, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба привели к тому, что другие американские театры "избегают сотрудничества" с российской певицей.

Вместе с этим в жалобе указано, что требования дирекции оперы к Нетребко отказаться от поддержки руководства России вызвали критику в её адрес на родине. Упомянула певица и о том, что именно действия Metropolitan Opera заставили её продать квартиру в Нью-Йорке, причём крайне невыгодно. Тем самым артистке был нанесён "серьёзный моральный ущерб", сказано в заявлении.

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Это не первый судебный процесс между Нетребко и Нью-Йоркской оперой. Так, в феврале этого года третейский судья Говард Эдельман постановил руководству театра "Метрополитен-опера" выплатить певице 200 тысяч долларов в качестве компенсации за отменённые в прошлом году 13 выступлений. Решение судья обосновал тем, что между театром и певицей был заключён контракт, который предусматривает выплату артисту гонорара даже в случае отмены выступления.

Кузьма Спирин
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