"Ваш стрём пусть с вами и останется": Почему оперная певица Анна Нетребко оскорбляет россиян Преклонение перед Западом спасло оперную певицу Анну Нетребко от разорения. Судя по тому, как она огрызается на россиян, возвращаться она уже не собирается. 16 июля, 22:40 Оперная певица Анна Нетребко сделала ставку на Запад. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Getty Images / Luc Castel

Как оперная дива относится к соотечественникам

Недавно на странице Анны Нетребко в "Инстаграме"* состоялся очередной малоприятный диалог певицы с подписчиками.

— Ань, ты же наша кубанская казачка, нас же, русских, теперь там не любят, каково оно? Стрëмно как-то за тебя, — сокрушалась по поводу судьбы кумира одна из поклонниц.

— Вас — нет, меня — да! Не все, но очень многие любят. И большую, и лучшую часть своей жизни я прожила не на Кубани... Так что ваш стрём пусть с вами и останется, — исключила себя из русских оперная дива.

Ранее, напомним, певица уже называла своих почитателей "долбоящерами".

Кстати, инстаграм* Нетребко в этом году стремительно европеизируется: последние посты в нём появляются на английском языке и лишь после всех сопровождающих его хештегов и ссылок следует перевод на русский — о соотечественниках изрядно похудевшая за последние месяцы певица пока ещё помнит, но иноязычных комментариев в её аккаунте становится всё больше.

Отказ Нетребко от России выражается даже в её инстаграме*: теперь главным языком её страницы стал английский, а в комментариях всё больше иностранцев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_netrebko_yusi_tiago

Таким образом, к 2023 году после попытки усидеть на двух стульях между Россией и Западом "выдающееся сопрано" сделало окончательный выбор: западная сцена, овации и роскошная жизнь в своих многочисленных домах, разбросанных по всему миру, перевесили национальную гордость, принадлежность к корням, Родине и в общем неплохие заработки в России.

Как Нетребко теперь зарабатывает на Западе

Предавшей Россию оперной диве Анне Нетребко западный истеблишмент, похоже, снова позволил зарабатывать в Европе. Ради этого ещё в 2022 году певица публично покаялась перед Западом за свои патриотические высказывания и отказалась от России. Отечественные площадки одна за другой разрывали контракты с певицей, а её судьба за границей висела на волоске.

Первые месяцы Нетребко с мужем — азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым — провели в полном неведении по поводу того, что будет дальше, — дожидались реакции Запада в Дубае. Однако сейчас европейская жизнь, кажется, полностью наладилась: там Анна теперь поёт арии вместе с супругом.

Персональный сайт Анны Нетребко пестрит календарём выступлений. В соответствии с новым представлением певицы о себе страница теперь англоязычная и на ней даже нет русскоязычного раздела. Фото © annanetrebko.com

Программа довольно насыщенная: лето для пары началось с "Аиды" на Арене ди Верона, затем был "Макбет" в театре Ла Скала. В этот вторник Нетребко дебютировала с гала-программой, полностью посвящённой композитору Джузеппе Верди, на фестивале в столице Словении Любляне. Теперь эта программа рефреном пройдёт на фестивале в Веспреме и других европейских площадках в течение всего лета.

Почти весь август бывшая солистка Мариинки проведёт в Буэнос-Айресе, сентябрь она встретит в Вене и Берлине, далее — в октябре — Париж, Неаполь, Прага, а в ноябре-декабре снова будет петь в Вене и миланском Ла Скала.

Теперь европейская публика снова не скупится на восторги и овации, в западной прессе про Нетребко пишут, что "Анна — одна из редких современных художниц, которая может за пару часов перепрыгнуть от "Макбета" к "Риголетто", "Силе судьбы", от "Трубадура" к "Аиде" и многим другим, не оставляя сомнений в том, кто на сцене главный".

Сколько Нетребко зарабатывала в России до СВО

Лайф выяснил, сколько могла зарабатывать в год солистка Мариинского театра только по основному, так сказать, месту работы: в начале 2021 года Мариинка и Нетребко подписали контракт на её участие в постановках, сумма которого составила без малого 19 млн рублей. В конце того же года стороны продлили сотрудничество на сумму в 13,5 млн рублей. Всего же, судя по данным СПАРК, только за последние пять лет артистка подписала контрактов на выступления в театре на сумму около 55 млн рублей.

Сюда нужно приплюсовать и высокооплачиваемые "шабашки": например, известно, что на приглашении спеть в Казани в 2014 году Нетребко заработала 5,7 млн рублей. Корпоративные мероприятия приносили певице ещё больше: за годы, предшествовавшие СВО, частному заказчику её выступление обходилось в 120 тыс. евро — почти 12 млн рублей, если по текущему курсу.

Несмотря на то что этот контракт был прекращён по соглашению сторон в августе прошлого года, суммы позволяют понять размер доходов певицы по своему на тот момент основному месту работы. Фото © spark-interfax.ru

В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга российских деятелей искусства, а также присудил девятое место среди российских знаменитостей. Одновременно, по данным журнала, она являлась самым высокооплачиваемым музыкантом России, заработав за тот год 7,5 млн долларов.

Чем Нетребко владеет за границей

Анне Нетребко действительно есть что терять в Европе и США. Вопреки транслировавшемуся у нас в СМИ мнению о патриотизме и русскости "краснодарского чуда", в реальности Россию и певицу связывают только заработки.

Ещё в 2006 году оперная дива получила австрийское гражданство и обосновалась в Вене. А в 2008-м вышла замуж за уругвайского баритона Эрвина Шротта, и пара обустроила в Австрии большой дом стоимостью около 2,5 млн евро с огромной кухней и интерьером в пёстром эклектичном стиле. В этом браке у Нетребко родился сын Тьяго.

Дом в Нью-Йорке, где находится американская квартира Нетребко.

В 2009 году за $2,5 млн супруги приобрели квартиру площадью 176,5 квадратных метра на 32-м этаже небоскрёба на Манхэттене в Нью-Йорке. Высотка располагается между Центральным парком и набережной Гудзона, и сейчас рыночная цена апартаментов составляет $3,8 млн. Их особенностью является стеклянный открытый балкон, на который многие гости звёздной пары попросту боятся выходить.

Брак с уругвайским коллегой продержался до 2013-го, а годом позже, после выступления на Олимпиаде в Сочи, у Нетребко завязался роман с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым, за которого она позже вышла замуж.

В последнее время Анна заметно похудела. Отразилось ли это на её голосе? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_netrebko_yusi_tiago Почему Нетребко так относится к россиянам? 0 Потому что не планирует уже возвращаться в Россию Чтобы не подпасть под санкции на Западе Я не знаю, кто такая Нетребко, мне нет дела до неё

Авторы Евгений Кузнецов