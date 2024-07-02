Старушки подождут: Боец Хабиб, блогеры Гасанов, Ивлеева, Лерчик и другие звёзды, больше всего задолжавшие налогов в 2024 году В этом году ФНС активно проверяет бизнес-деятельность российских знаменитостей, многие из которых уже давно забыли об уплате налогов. Суммы задолженностей зачастую превышают сотни миллионов рублей. Кто не любит платить в бюджет? 1 июля, 21:17 В этом году ФНС активно проверяет бизнес-деятельность российских знаменитостей, многие из которых уже давно забыли об уплате налогов. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / ЕРА / Maxim Shipenkov, Манзюк Александр © Wikipedia / Gadagasu

Хабиб

В понедельник стало известно, что ФНС арестовала счета экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за долга почти в 300 млн рублей. В пресс-службе ФНС отмечают, что операции по счетам приостановлены из-за неисполнения требований по уплате задолженностей. Под блокировку попал и счёт его благотворительного фонда.

До этого российские налоговики ликвидировали несколько его фирм. Одна из них — "Центр единоборств имени Х.А. Нурмагомедова" — закрылась в мае как недействующее юрлицо. Вторая — туристическая компания "Хикмет тревел" — по причине недостоверности сведений, указанных в официальных документах.

После окончания своей спортивной карьеры Нурмагомедов решил заняться бизнесом. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Известно, что после окончания своей спортивной карьеры Нурмагомедов решил заняться бизнесом. Напрямую в России он аффилирован с семью фирмами, среди которых фирма по продаже одежды и обуви, телефонная компания. А также бойцовский клуб "Иглз", в который на днях приезжали с проверками силовики, расследовавшие деятельность одного из ликвидированных в Дагестане террористов — Гаджимурада Кагирова. Известно, что он состоял в клубе и представлял его на соревнованиях.

Ещё в прошлом году СМИ сообщали о закрытии в Москве и Подмосковье шести точек сети быстрого питания M-Eat by Khabib, которую связывали с бойцом из Дагестана. Однако данных об участии Нурмагомедова в ресторанном бизнесе в ЕГРЮЛ нет.

Возможно, Хабиб зарабатывал на предоставлении своего имени друзьям-коммерсантам. У спортсмена есть действующее ИП, среди видов деятельности которого указана аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, а кроме того, с 2017 года он является владельцем зарегистрированного товарного знака Khabib.

Сколько задолжали в 2024 году известные блогеры

Гусейн Гасанов

На днях Арбитражный суд Москвы начал производство по иску ФНС к Гусейну Гасанову. Блогер задолжал налоговой 128,5 млн рублей. Поскольку выплачивать долг он не спешит, налоговая намерена арестовать его имущество.

По суду Гасанханов Гусейнхан Саттар Оглы (так звучит полное имя блогера) может лишиться апартаментов в башне Neva Towers делового кластера "Москва-Сити" площадью 124 квадрата. Цены на подобную недвижимость сейчас доходят до 150 млн рублей. Из его автопарка могут быть изъяты элитный Rolls-Royce Cullinan стоимостью около 50 млн рублей и полноразмерный внедорожник Chevrolet Tahoe за 11 млн.

На днях Арбитражный суд Москвы начал производство по иску ФНС к Гусейну Гасанову. Фото © Wikipedia / Gadagasu

Но, похоже, имущества может быть больше. Ранее Life.ru писал о квартире Гусейна на Старом Арбате, которая появилась у него в 2019 году. В неё блогер привозил азербайджанских журналистов, чтобы похвастаться уровнем своей жизни в России. Отделанная деревом в стиле яхты недвижимость занимает площадь в 128 квадратов и может стоить более 200 млн рублей.

Кроме того, блогера можно было увидеть за рулём роскошного Rolls-Royce Ghost, внедорожника Toyota Land Cruiser, мерседесов S-класса, спорткаров Lamborghini и Ford Mustang. При этом в роликах шоумена номера перевешивались с одной машины на другую.

Гасанов, похоже, не сильно переживает за своё имущество и продолжает в соцсетях разыгрывать айфоны и деньги. А недавно якобы даже вручил какому-то подписчику Lamborghini Urus, цена на который сейчас достигает 50 млн рублей.

Валерия Чекалина (Лерчек)

Примерно по 12 млн рублей должны налоговой Лерчек и Настя Ивлеева. Первой налоговая продолжает начислять долги по итогам проверок. Только в мае Чекалина выплатила очередные 20 миллионов. Тогда в своих соцсетях она плакала и жаловалась, что все заработанные деньги уходят на налоги, которые она теперь платит исправно.

В своих соцсетях Чекалина плакала и жаловалась, что все заработанные деньги уходят на налоги, которые она теперь платит исправно. Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Формально сейчас блогерша не в лучшем положении. После развода с мужем она лишилась половины своей доли в Letique — отдала Артёму Чекалину, чтобы тот её продал и вышел из бизнеса. Бывшие супруги делят нажитое — дом, который Чекалины строили, будучи в браке, сейчас выставлен на продажу. Впрочем, сама Лерчек продолжает вести соцсети и даже съездила на ПМЭФ в качестве, как она сама шутила, "амбассадора налоговой".

Анастасия Ивлеева

Настя Ивлеева — самая пострадавшая и до сих пор не прощённая участница организованной ей "голой вечеринки" — всё ещё не появляется на больших экранах и среди участников масштабных светских раутов. Провальное мероприятие обрушило её репутацию и бизнес и привлекло внимание контролирующих органов.

В конце прошлого года выяснилось, что Ивлеева не заплатила 137 млн рублей налогов за 2022–2023 годы. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В конце прошлого года выяснилось, что блогерша не заплатила 137 млн рублей налогов за 2022–2023 годы. Всё это случилось на фоне скандала вокруг некогда самого прибыльного предприятия Ивлеевой "Коленки пчелы" — производителя газированных напитков и чипсов. Сейчас вся продукция фирмы исчезла с прилавков, а "Настюшка-опасность" судится со своими партнёрами.

Спустя полгода после своей "голой вечеринки" блогерша снова начала аккуратно вести соцсети, в том числе и запрещённый в России инстаграм*. Кроме того, она опять влетела в неприятную историю: запустила свой ресторан-лапшичную, а заведение сразу попало в скандал из-за спорного слогана Suck it. Сейчас блогерше грозят заморозка счетов и запрет на выезд за границу.

Елена Блиновская

Больше всех налоговой должна "королева марафонов" Елена Блиновская. На данный момент её долг ФНС составляет 1,35 млрд рублей. Эти деньги ей насчитали после вскрывшихся махинаций с налогами, которые позже в СМИ стали называть "схемой Блиновской". Чтобы избавиться от космического долга, блогерша прибегает к самым разным способам.

Самый простой путь — банально погасить задолженность. Блиновская начала расплачиваться, однако на данный момент сумела выплатить всего 140 млн рублей. С апреля в продаже появилось имущество её семьи. В частности, СМИ сообщали, что с молотка может уйти двухэтажный особняк площадью две тысячи квадратов, расположенный в подмосковной Истре. Его примерная стоимость — 920 млн рублей. А на сайте по продаже автомобилей появился оранжевый Lamborghini Urus, купленный блогершей в 2021 году. Стоимость автомобиля владельцы оценили в 38 млн рублей.

В декабре прошлого года Блиновская подала иск в суд на ИФНС № 6, в котором потребовала признать недействительным решение о привлечении её к ответственности за совершение налогового правонарушения. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Параллельно с этим ещё в декабре прошлого года Блиновская подала на ИФНС № 6 иск в суд, в котором потребовала признать недействительным решение о привлечении её к ответственности за совершение налогового правонарушения. Тяжба длится по настоящее время, но пока суд находится на стороне налоговиков.

Кроме того, по сообщениям в Сети, в апреле муж блогерши Алексей Блиновский отправился служить по контракту в зону СВО и, помимо всего прочего, якобы вложил в закупку БПЛА для Российской армии 50 млн рублей. Похоже, семейная пара рассчитывала использовать это обстоятельство в суде для изменения меры пресечения "королеве марафонов", чтобы вернуть Елену Блиновскую под домашний арест. Сейчас Блиновский объявлен в федеральный розыск, а в Арбитражном суде зарегистрирован иск о признании его банкротом. Причина — долг в размере 7 млн 636 тысяч рублей, которые он не отдаёт банку.

Юрий Дудь**

Уехавший на ПМЖ в Испанию опальный блогер Дудь** с жизнью в России распрощался почти полностью. Готовился к отъезду основательно: закрыл ИП и передал бренд "вДудь" своей испанской компании Butovo Production S.L., которая появилась в конце мая 2022 года и, согласно отчёту испанского регулятора, работает как рекламное агентство.

Дудь** распродал в России всё своё имущество. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Кроме того, Дудь** распродал в России всё своё имущество: апартаменты площадью 50 квадратов, расположенные на мансардном этаже ЖК "Даниловская мануфактура", что рядом с метро "Тульская"; двухэтажный загородный дом — жилище площадью 315 кв. м на участке 12 соток в скандинавском минимализме с панорамными окнами в элитном КП "Синергия", что в Новой Москве. Кроме того, бывший журналист продал свой "хёндай" и выписался из отцовской квартиры.

На фоне своих коллег-должников Юрий Дудь выглядит счастливым человеком. Его задолженность по налогам в России сейчас составляет всего 2,5 тысячи рублей.

* Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией. ** Входит в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.

Как заставить известных людей платить налоги? 0 Нужно сразу выставить огромный штраф и арестовать имущество Постоянно проверять их деятельность и движение денег Возбуждать дела и надолго сажать в колонию

Авторы Евгений Кузнецов