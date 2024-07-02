В ФНС прояснили ситуацию с огромным долгом Хабиба Нурмагомедова

Многомиллионный долг известного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, из-за которого ему заблокировали счета, связан с неуплатой налогов, пеней и штрафов. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

"Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена ещё в 2023 году. Решение по выездной проверке вынесено 22 декабря 2023 года", — сказали в пресс-службе ведомства в беседе с ТАСС.

Там добавили, что доначисленная сумма связана с неуплатой налогов с доходов спортсмена, полученных из-за рубежа за налоговый период с 2019 по 2021 годы. У Нурмагомедова было достаточно времени для уплаты долгов, чего не было сделано, и 23 апреля 2024 года вступило в силу постановление о взыскании всей суммы.