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2 июля, 09:22

В ФНС прояснили ситуацию с огромным долгом Хабиба Нурмагомедова

ФНС: Задолженность Нурмагомедова связана с неуплатой налогов, пенями и штрафами

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camerasandcoffee

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camerasandcoffee

Многомиллионный долг известного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, из-за которого ему заблокировали счета, связан с неуплатой налогов, пеней и штрафов. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

"Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена ещё в 2023 году. Решение по выездной проверке вынесено 22 декабря 2023 года", — сказали в пресс-службе ведомства в беседе с ТАСС.

Там добавили, что доначисленная сумма связана с неуплатой налогов с доходов спортсмена, полученных из-за рубежа за налоговый период с 2019 по 2021 годы. У Нурмагомедова было достаточно времени для уплаты долгов, чего не было сделано, и 23 апреля 2024 года вступило в силу постановление о взыскании всей суммы.

"В связи с этим сумма взыскивается в установленном законом порядке в связи с неуплатой по требованию", — добавили в ФНС.

Старушки подождут: Боец Хабиб, блогеры Гасанов, Ивлеева, Лерчик и другие звёзды, больше всего задолжавшие налогов в 2024 году
Старушки подождут: Боец Хабиб, блогеры Гасанов, Ивлеева, Лерчик и другие звёзды, больше всего задолжавшие налогов в 2024 году

Напомним, об огромных долгах Хабиба Нурмагомедова по налогам Life.ru писал ещё в мае. Тогда спортсмену заблокировали счета Eagle FC и благотворительного фонда, учредителем которого он является. А 1 июля ФНС арестовала уже его счета. Причиной стала задолженность в размере 297 миллионов рублей.

Матвей Константинов
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