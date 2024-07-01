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1 июля, 08:25

ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 миллионов рублей

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camerasandcoffee

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camerasandcoffee

Федеральная налоговая служба арестовала счета экс-бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Как пишет Mash, причиной стал многомиллионный долг по налогам — 297 миллионов рублей.

Долг Хабиба Нурмагомедова перед налоговой вырос до 309,7 млн рублей
Долг Хабиба Нурмагомедова перед налоговой вырос до 309,7 млн рублей

Напомним, о долге Хабиба Нурмагомедова по налогам стало известно в мае. Спортсмену заблокировали счета Eagle FC и благотворительного фонда, учредителем которого он является.

Матвей Константинов
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