ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 миллионов рублей

Федеральная налоговая служба арестовала счета экс-бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Как пишет Mash , причиной стал многомиллионный долг по налогам — 297 миллионов рублей.

Долг Хабиба Нурмагомедова перед налоговой вырос до 309,7 млн рублей

Долг Хабиба Нурмагомедова перед налоговой вырос до 309,7 млн рублей

Напомним, о долге Хабиба Нурмагомедова по налогам стало известно в мае. Спортсмену заблокировали счета Eagle FC и благотворительного фонда, учредителем которого он является.