ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 миллионов рублей
Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camerasandcoffee
Федеральная налоговая служба арестовала счета экс-бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Как пишет Mash, причиной стал многомиллионный долг по налогам — 297 миллионов рублей.
Напомним, о долге Хабиба Нурмагомедова по налогам стало известно в мае. Спортсмену заблокировали счета Eagle FC и благотворительного фонда, учредителем которого он является.