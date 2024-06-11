Долг Хабиба Нурмагомедова перед налоговой вырос до 309,7 млн рублей

Долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова всего за месяц вырос на 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Mash. Теперь общая задолженность составляет ₽309,7 миллиона.

Но на налогах посыпался не только боец, но и его родственники. ФНС заблокировала счета в двух компаниях, которые принадлежат троюродному брату бойца Умару. Одна из них занимается строительством, другая — фермерским хозяйством. Должок при этом составляет всего 271 рубль. У двоюродного брата спортсмена — Абубакара — две ликвидированные ИП и задолженность в 44 копейки.