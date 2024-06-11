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11 июня, 09:52

Долг Хабиба Нурмагомедова перед налоговой вырос до 309,7 млн рублей

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khabib_nurmagomedov

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khabib_nurmagomedov

Долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова всего за месяц вырос на 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Mash. Теперь общая задолженность составляет ₽309,7 миллиона.

Но на налогах посыпался не только боец, но и его родственники. ФНС заблокировала счета в двух компаниях, которые принадлежат троюродному брату бойца Умару. Одна из них занимается строительством, другая — фермерским хозяйством. Должок при этом составляет всего 271 рубль. У двоюродного брата спортсмена — Абубакара — две ликвидированные ИП и задолженность в 44 копейки.

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Как ранее сообщал Life.ru, у Нурмагомедова обнаружили долг перед ФНС в 306 миллионов рублей. Спортсмену заблокировали счета Eagle FC и благотворительного фонда, учредителем которого является борец. На данный момент чемпион занимается инвестициями в турецкие отели и стартапы в Эмиратах.

Александра Мышляева
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