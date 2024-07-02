Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 10:38

Виноват алкоголизм: Исхудавшая до костей Варнава последними фото испугала поклонников

Продолжительное время Екатерина Варнава худеет, приводя, по словам звезды, себя в форму. Однако последняя фотосессия заставила фанатов насторожиться — слишком уж артистка стала худой. Может, во всём виновата отмена и бытовой алкоголизм?

На протяжении последнего полугода можно было заметить, что Екатерина Варнава — российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу Comedy Woman — становится всё худее и худее. Сначала поклонники не воспринимали всерьёз желание Кати сбросить пару килограммов, поэтому всячески восхищались её новыми формами.

Но вот последняя фотосессия артистки заставила волноваться о здоровье Варнавы даже хейтеров. Причём не только физическом, но и психологическом. Как рассказывала телеведущая, после "отмены" её с телевидения Екатерина впала в депрессию и бытовой алкоголизм.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava

"Я претерпела ряд изменений: физических, моральных, душевных и так далее. Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм", — комментировала своё состояние Екатерина Варнава.

Не удивительно, что такое настроение сказалось и на внешнем виде артистки. Варнава теперь настолько худая, что у неё выпирают рёбра, тазовые кости и позвонки с лопатками. В комментариях под постом с фотографиями даже писали, что "на рёбра захотелось бюстгальтер надеть".

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava

Надеемся, что скоро Катя Варнава придёт в норму, бросит пить и вернётся к активной медийной жизни, а также наберёт пару килограммов, чтобы "прикрыть" выпирающие косточки. И пусть результат звезды будет для остальных вечно худеющих примером — Life.ru как раз рассказывал про знаменитостей, подсевших на "Оземпик".

Бьянка Цензори в Москве, и вот что теперь грозит улицам столицы: 10 "лучших" образов жены Канье
Бьянка Цензори в Москве, и вот что теперь грозит улицам столицы: 10 "лучших" образов жены Канье
Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Елизавета Терешкова
  • Wow
  • Екатерина Варнава
  • Знаменитости
  • Девушки из соцсетей
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров