Виноват алкоголизм: Исхудавшая до костей Варнава последними фото испугала поклонников
Продолжительное время Екатерина Варнава худеет, приводя, по словам звезды, себя в форму. Однако последняя фотосессия заставила фанатов насторожиться — слишком уж артистка стала худой. Может, во всём виновата отмена и бытовой алкоголизм?
На протяжении последнего полугода можно было заметить, что Екатерина Варнава — российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу Comedy Woman — становится всё худее и худее. Сначала поклонники не воспринимали всерьёз желание Кати сбросить пару килограммов, поэтому всячески восхищались её новыми формами.
Но вот последняя фотосессия артистки заставила волноваться о здоровье Варнавы даже хейтеров. Причём не только физическом, но и психологическом. Как рассказывала телеведущая, после "отмены" её с телевидения Екатерина впала в депрессию и бытовой алкоголизм.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava
"Я претерпела ряд изменений: физических, моральных, душевных и так далее. Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм", — комментировала своё состояние Екатерина Варнава.
Не удивительно, что такое настроение сказалось и на внешнем виде артистки. Варнава теперь настолько худая, что у неё выпирают рёбра, тазовые кости и позвонки с лопатками. В комментариях под постом с фотографиями даже писали, что "на рёбра захотелось бюстгальтер надеть".
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava
Надеемся, что скоро Катя Варнава придёт в норму, бросит пить и вернётся к активной медийной жизни, а также наберёт пару килограммов, чтобы "прикрыть" выпирающие косточки. И пусть результат звезды будет для остальных вечно худеющих примером — Life.ru как раз рассказывал про знаменитостей, подсевших на "Оземпик".
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ТАСС / Валерий Шарифулин