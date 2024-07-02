Виноват алкоголизм: Исхудавшая до костей Варнава последними фото испугала поклонников

На протяжении последнего полугода можно было заметить, что Екатерина Варнава — российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу Comedy Woman — становится всё худее и худее. Сначала поклонники не воспринимали всерьёз желание Кати сбросить пару килограммов, поэтому всячески восхищались её новыми формами.

Но вот последняя фотосессия артистки заставила волноваться о здоровье Варнавы даже хейтеров. Причём не только физическом, но и психологическом. Как рассказывала телеведущая, после "отмены" её с телевидения Екатерина впала в депрессию и бытовой алкоголизм.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava

"Я претерпела ряд изменений: физических, моральных, душевных и так далее. Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм", — комментировала своё состояние Екатерина Варнава.

Не удивительно, что такое настроение сказалось и на внешнем виде артистки. Варнава теперь настолько худая, что у неё выпирают рёбра, тазовые кости и позвонки с лопатками. В комментариях под постом с фотографиями даже писали, что "на рёбра захотелось бюстгальтер надеть".

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava