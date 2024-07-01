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1 июля, 20:38

Драма "Праведник" Сергея Урсуляка признана лучшей картиной кинопремии "Ника"

Кадр из фильма "Праведник". Обложка © "Кинопоиск" / Режиссёр Сергей Урсуляк

Кадр из фильма "Праведник". Обложка © "Кинопоиск" / Режиссёр Сергей Урсуляк

Военно-историческая драма "Праведник" режиссёра Сергея Урсуляка признана лучшим игровым фильмом 2023 года. Об этом сообщает ТАСС из московского театра "Маска", где в эти минуты проходит торжественная церемония вручения премии.

"Мне очень приятно, что я получил премию из рук Андрея Сергеевича Кончаловского, чья картина "Романс о влюбленных" в своё время во многом предопределила мою жизнь", — заявил режиссёр.

Кроме того, Урсуляк стал лауреатом премии в номинации "Лучшая режиссёрская работа" за фильм "Праведник".

Ширвиндт и Артемьев посмертно удостоены премии "Ника"
Ширвиндт и Артемьев посмертно удостоены премии "Ника"

Фильм Сергея Урсуляка "Праведник" посвящён истории партизана, который сумел вывести через линию фронта с оккупированных земель Белоруссии более двухсот беженцев-евреев. В основе этого фильма — полностью реальная история. Николай Киселёв никогда не грезил славой героя войны. Но, получив невыполнимое задание, сумел остаться в живых сам и спасти сотни живых душ от расправы. Подробнее об этой истории — в материале Life.ru.

Оксана Попова
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