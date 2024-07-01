Драма "Праведник" Сергея Урсуляка признана лучшей картиной кинопремии "Ника"
Кадр из фильма "Праведник". Обложка © "Кинопоиск" / Режиссёр Сергей Урсуляк
Военно-историческая драма "Праведник" режиссёра Сергея Урсуляка признана лучшим игровым фильмом 2023 года. Об этом сообщает ТАСС из московского театра "Маска", где в эти минуты проходит торжественная церемония вручения премии.
"Мне очень приятно, что я получил премию из рук Андрея Сергеевича Кончаловского, чья картина "Романс о влюбленных" в своё время во многом предопределила мою жизнь", — заявил режиссёр.
Кроме того, Урсуляк стал лауреатом премии в номинации "Лучшая режиссёрская работа" за фильм "Праведник".
Фильм Сергея Урсуляка "Праведник" посвящён истории партизана, который сумел вывести через линию фронта с оккупированных земель Белоруссии более двухсот беженцев-евреев. В основе этого фильма — полностью реальная история. Николай Киселёв никогда не грезил славой героя войны. Но, получив невыполнимое задание, сумел остаться в живых сам и спасти сотни живых душ от расправы. Подробнее об этой истории — в материале Life.ru.