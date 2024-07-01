Ширвиндт и Артемьев посмертно удостоены премии "Ника"

Премию "Ника" в номинации "Честь и достоинство" получил посмертно народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Об этом объявил российский актёр Леонид Ярмольник на церемонии в московском театре "Маска".

"Своим рождением и жизнью я, конечно, обязан папе и маме. Но инструкции, как пользоваться этой жизнью и этой профессией, я 40 лет получал от своего любимого учителя. Именно он меня научил быть и артистом, и человеком. Два года назад совет "Ники" принял решение вручить премию в номинации за "Честь и достоинство" Александру Ширвиндту", — заявил Ярмольник.

Помимо того, стало известно о ещё одном награждении. В номинации "Лучшая музыка к фильму" премия "Ника" также посмертно отошла композитору Эдуарду Артемьеву. Получать приз пришёл его внук.

"Всем большое спасибо. Я надеюсь, что эта музыка будет жить с нами вечно", — заявил родственник деятеля искусств, написавшего музыку к картине "Нюрнберг".