Ширвиндт и Артемьев посмертно удостоены премии "Ника"
Актёр Ширвиндт и композитор Артемьев получили посмертно премию "Ника"
Актёр Александр Ширвиндт. Обложка © Театр сатиры
Премию "Ника" в номинации "Честь и достоинство" получил посмертно народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Об этом объявил российский актёр Леонид Ярмольник на церемонии в московском театре "Маска".
"Своим рождением и жизнью я, конечно, обязан папе и маме. Но инструкции, как пользоваться этой жизнью и этой профессией, я 40 лет получал от своего любимого учителя. Именно он меня научил быть и артистом, и человеком. Два года назад совет "Ники" принял решение вручить премию в номинации за "Честь и достоинство" Александру Ширвиндту", — заявил Ярмольник.
Помимо того, стало известно о ещё одном награждении. В номинации "Лучшая музыка к фильму" премия "Ника" также посмертно отошла композитору Эдуарду Артемьеву. Получать приз пришёл его внук.
"Всем большое спасибо. Я надеюсь, что эта музыка будет жить с нами вечно", — заявил родственник деятеля искусств, написавшего музыку к картине "Нюрнберг".
Напомним, что 14 апреля текущего года в Москве спустя месяц после смерти захоронили урну с прахом Александра Ширвиндта. Тогда на церемонию прощания, которая проходила на Новодевичьем кладбище, пришли родные и коллеги мэтра. А с композитором Эдуардом Артемьевым попрощались 31 декабря 2022 года.