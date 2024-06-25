В Москве прошла церемония вручения премии "Золотая маска"

В понедельник, 24 июня, в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве прошла XXX церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая маска" по итогам сезона 2022/2023. В зале собрались номинанты со всей страны: артисты, режиссёры, драматурги, дирижёры, хореографы и художники.

В числе тех, кто открывал церемонию, был председатель Союза театральных деятелей РФ, президент премии и фестиваля "Золотая маска" — народный артист РФ Владимир Машков.

"30 лет назад великий русский актёр Михаил Александрович Ульянов, председатель Союза театральных деятелей, предложил и сформулировал идею премии — "Профессионалы — профессионалам". В этом театральном сезоне произошло большое событие — премия вернулась в Союз театральных деятелей России. И мы совместными усилиями должны возродить её престиж и первоначальный замысел", — отметил он.

А секретарь Союза театральных деятелей России, вице-президент премии и фестиваля, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок напомнил, что "Золотая маска" зародилась именно в Театре имени Евгения Вахтангова.

Лучшим спектаклем Театра кукол стала постановка "Авиатор" татарского "Экията" из Казани. Награду в номинации "Лучший спектакль. Оперетта/Мюзикл" завоевал спектакль "Орёл и ворон", который был поставлен на сцене Музыкального театра в Красноярске. В номинации "Лучший спектакль. Балет" премию присудили спектаклю Sextus Propertius (Секст Проперций — древнеримский элегический поэт), поставленному в Екатеринбургском театре оперы и балета.

А в номинации "Лучший спектакль. Эксперимент" победил спектакль "Охотинские. Мужской род", созданный в Учемском музее в Ярославской области. В номинации "Лучшая мужская роль. Опера" выиграл Владислав Сулимский — исполнитель роли Ренато в опере "Бал-маскарад" Театра оперы и балета имени П.И. Чайковского в Перми. Примечательно, что из этого же учреждения награду в номинации "Лучшая работа дирижёра" получил Фёдор Леднёв.

В номинации "Лучшая мужская роль. Драматический театр" победил Алан Албегов, исполнивший роль короля Лира в спектакле "Король Лир", поставленном в Северо-Осетинском театре имени В.В. Тхапсаева во Владикавказе. В номинации "Лучшая женская роль. Драматический театр" премия присуждена Илоне Маркаровой из петербургского "Театро Ди Капуа" за роль в спектакле "Крысолов".

Победителем в номинации "Лучшая работа режиссёра. Драматический театр" стал Лев Додин за спектакль "Чайка" в Малом драматическом театре – Театре Европы в Санкт-Петербурге. А в номинации "Лучший спектакль. Драматический театр. Малая форма" победила постановка "Генерал и его семья" Театра имени Евгения Вахтангова в Москве. "Золотую маску" в последней основной номинации "Лучший спектакль. Драматический театр" получил спектакль "Муть. Мухаджиры", поставленный в Татарском театре имени Г. Камала в Казани.