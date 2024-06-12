Путин назвал две главные задачи российской культуры

Президент России Владимир Путин назвал главными задачами деятелей культуры сохранение и развитие наследия страны. РФ есть чем гордиться, что беречь и передавать потомкам, отметил глава государства.

"Хранить и развивать — вот, пожалуй, главные задачи, стоящие перед российской культурой", — указал Путин на на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за прошлый год.

Президент добавил, что российская земля всегда была очень щедрой на яркие и потрясающие таланты. К таковым относятся и нынешние лауреаты государственных премий в области литературы и искусства, подчеркнул Путин.