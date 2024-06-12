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12 июня, 10:43

Путин назвал две главные задачи российской культуры

Путин назвал сохранение и развитие наследия страны главными задачами культуры

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин назвал главными задачами деятелей культуры сохранение и развитие наследия страны. РФ есть чем гордиться, что беречь и передавать потомкам, отметил глава государства.

"Хранить и развивать — вот, пожалуй, главные задачи, стоящие перед российской культурой", — указал Путин на на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за прошлый год.

Президент добавил, что российская земля всегда была очень щедрой на яркие и потрясающие таланты. К таковым относятся и нынешние лауреаты государственных премий в области литературы и искусства, подчеркнул Путин.

Путин: Решить стоящие перед РФ масштабные задачи можно, только объединив усилия
Путин: Решить стоящие перед РФ масштабные задачи можно, только объединив усилия

Ранее Life.ru писал, что Путин денонсировал соглашение с Украиной о культурных центрах. В сопроводительных материалах указано, что в 2014 году условия работы центра в Киеве крайне усложнились из-за регулярных нападений националистических группировок, поэтому организацию закрыли в 2021 году. Украинский центр в РФ прекратил работу в феврале 2022 года — после разрыва дипломатических отношений между странами.

Никита Никонов
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