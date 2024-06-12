Путин денонсировал соглашение с Украиной о культурных центрах

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и деятельности информационно-культурных центров. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Денонсировать соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров", — указано в тексте документа.

Соглашение было подписано в феврале 1998 года в Москве, а вступило в силу в апреле 2012 года. Оно предусматривало учреждение Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и Национального культурного центра Украины (НКЦУ) в столице РФ.

В сопроводительных материалах указано, что в 2014 году условия работы центра в Киеве крайне усложнились из-за регулярных нападений националистических группировок, поэтому организацию закрыли в 2021 году. Тем временем НКЦУ прекратил работу в феврале 2022 года — после разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной.

Поэтому соглашение денонсируется из-за закрытия центров и отсутствия перспективы возобновления их деятельности на прежней правовой основе, указано в сопроводительных документах к закону.