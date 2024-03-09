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9 марта, 00:27

Путину предложат денонсировать невыгодные для России соглашения

Косачев: Путину представят предложения по денонсации международных договоров

В Совете Федерации (СФ) прокомментировали недавнее распоряжение председателя нижней палаты российского парламента Валентины Матвиенко о проверке невыгодных для РФ международных соглашений. Как заявил в эфире телеканала "Россия-24" вице-спикер СФ Константин Косачев, предложения по этому вопросу будут представлены президенту России Владимиру Путину.

"Соответствующие предложения, я думаю, когда они появятся, будут представлены президенту Российской Федерации, потому что в соответствии с конституцией его право инициировать денонсацию ранее заключённых международных договоров", — заявил сенатор.

В то же время он подчеркнул, что в каких-то элементах эта работа уже проводится, и сообщил, что она должна быть обобщена и систематизирована. Также сенатор отметил, что на сегодняшний день у Москвы есть более 15 тысяч международных соглашений. Большая часть из них заключена с недружественными государствами, заключил Косачев.

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Напомним, что несколько дней назад Матвиенко распорядилась организовать проверку всех международных соглашений РФ, чтобы затем денонсировать невыгодные Москве договоры с недружественными странами. К ревизии собираются подключить российский МИД.

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Life.ru / Павел Баранов

Алексей Соловьёв
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