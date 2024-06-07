Машков планирует развивать русский психологический театр в "Современнике"

Народный артист России Владимир Машков на посту директора театра "Современник" собирается развивать направление русского психологического театра. Своими планами на новой должности он поделился в беседе с "Москвой 24".

Машков добавил, что ему предстоит огромная работа на новом посту. По словам артиста, на его плечи ложится большая ответственность перед бывшим художественным руководителем "Современника" Галиной Волчек. Машков пояснил, что тесно сотрудничал с театральным режиссёром в последние годы её жизни и строил большие планы.

"Театр Олега Табакова и "Современник" связаны одной эпохой, именами одних и тех же создателей, смыслами, задачами. Театр — тем более с таким названием, как "Современник", — бесспорно, должен держать руку на пульсе времени", — подчеркнул Машков.



Новый директор "Современника" пообещал сделать всё, чтобы мечты основателей этого театра в лице Олега Ефремова и Галины Волчек продолжали воплощаться.