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27 декабря, 09:20

Машков стал президентом "Золотой маски"

Председателя СТД Владимира Машкова избрали президентом премии "Золотая маска"

Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков. Обложка © Пресс-служба СТД

Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков. Обложка © Пресс-служба СТД

Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей (СТД), художественный руководитель Театра имени Олега Табакова Владимир Машков стал президентом национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска". Об этом сообщили в пресс-службе объединения.

"Полномочия президента "Золотой Маски" принял на себя председатель СТД РФ В.Л. Машков, а вице-президентом стал секретарь СТД РФ К.И. Крок", говорится в сообщении.

Также секретариат поддержал инициативу Машкова приступить к подготовке программы и плана мероприятий по празднованию в 2026 году 150-летия СТД. Актёр предложил "переосмыслить и перезагрузить некоторые действующие проекты" организации, отметив, что часть из них утратила доверие как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны спонсоров и государства.

Машков награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
Машков награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Напомним, Машкова в декабре избрали председателем СТД России, за это проголосовали 176 делегатов съезда. Актёр сменил на этом посту Александра Калягина, который руководил союзом почти 30 лет.

Дарья Нарыкова
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