Машков стал президентом "Золотой маски"

Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей (СТД), художественный руководитель Театра имени Олега Табакова Владимир Машков стал президентом национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска". Об этом сообщили в пресс-службе объединения.

"Полномочия президента "Золотой Маски" принял на себя председатель СТД РФ В.Л. Машков, а вице-президентом стал секретарь СТД РФ К.И. Крок", — говорится в сообщении.

Также секретариат поддержал инициативу Машкова приступить к подготовке программы и плана мероприятий по празднованию в 2026 году 150-летия СТД. Актёр предложил "переосмыслить и перезагрузить некоторые действующие проекты" организации, отметив, что часть из них утратила доверие как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны спонсоров и государства.