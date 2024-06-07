Новым директором театра "Современник" стал Владимир Машков

Новым директором "Современника" стал Владимир Машков. Худруком Московского академического театра сатиры назначен Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов. О кадровых перестановках сообщает пресс-служба мэра Москвы. Там отметили, что при этом все они сохранят и текущие должности. Так, Машков останется худруком Московского театра Олега Табакова, Герасимов — Театра на Малой Ордынке, а Богомолов — Театра на Малой Бронной.

Кроме того, департамент культуры Москвы решил присоединить сцены на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда к еврейскому театру "Шалом". А Московский театр кукол объединят с Московским открытым театром кукол, перешедшим под управление столицы в начале 2024 года. Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, в ближайшее время состоятся встречи с труппами театров, на которых коллективам представят новых худруков.

"Мы доверяем управление известными, значимыми для Москвы театрами людям, которые уже показали себя как успешные руководители и творческие лидеры. Они значительно повысили популярность своих театров среди зрителей, обогатили их репертуар достойными спектаклями и при этом доказали своё умение бережно и внимательно относиться к наследию легендарных деятелей культуры, традициям, которые были заложены задолго до их прихода", — отметил Фурсин.

Он также добавил, что благодарен предыдущим руководителям театров за проделанную работу. Напомним, в Театре сатиры до сегодняшнего дня худруком был Сергей Газаров, в "Современнике" — Юрий Кравец. А пост руководителя Театра Романа Виктюка с декабря 2020 года по апрель 2022 года занимал Денис Азаров, который был назначен на эту должность после смерти Романа Виктюка.