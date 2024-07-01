Бьянка Цензори в Москве, и вот что теперь грозит улицам столицы: 10 "лучших" образов жены Канье

Канье Уэст вновь удивил своих поклонников, когда приехал в Москву на празднование юбилея дизайнера бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Гости и журналисты сразу заметили, что Канье прибыл не один, а в компании своей возлюбленной — Бьянки Цензори. Всем сразу стало интересно, в чём же объявится такой интересный персонаж. Life.ru собрал несколько вариантов, к чему можно готовиться.

Самые странные образы Бьянки Цензори. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / biancacesori

Появление звёзд в России стало настоящей сенсацией, особенно учитывая, что последнее время в Россию не так часто приезжают мировые звёзды. История их отношений началась не так давно, но уже успела завоевать внимание множества поклонников и СМИ, став одной из самых обсуждаемых тем в шоу-бизнесе.

Канье и Бьянка. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / biancacesori

Бьянка Цензори — не просто спутница знаменитого рэпера, но и сама по себе яркая и известная личность. Девушка активно работает в сфере моды и дизайна, что делает их пару особенно интересной для общественности и поклонников высокой моды.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / biancacesori

История их отношений началась в начале 2023 года, когда Бьянка начала работать в компании Yeezy. Вскоре слухи об их романе подтвердились — и пара стала одной из самых обсуждаемых тем в шоу-бизнесе.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / biancacesori

Так скажем, "уникальный взгляд" девушки на моду и стиль привлёк внимание не только Канье, но и многих модных критиков. Бьянка предпочитает смелые и нестандартные решения в одежде. Вот, к примеру, один из базовых образов девушки. Как вам?

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / biancacesori

Она родилась и выросла в Мельбурне, Австралия, где получила образование в области архитектуры. До знакомства с Канье Бьянка уже успела зарекомендовать себя как талантливый дизайнер, работая в нескольких престижных архитектурных фирмах.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / biancacesori

Бьянка обладает потрясающими формами и не боится их демонстрировать. Она часто выбирает обтягивающие платья и провокационные наряды, подчеркивающие её формы. Её появление на публике всегда вызывает бурю обсуждений, а её образы становятся предметом для подражания и восхищения.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / biancacesori

Совместные появления Канье и Бьянки на различных мероприятиях тоже успели стать своего рода модным событием. Пара всегда выглядит гармонично и стильно.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / biancacesori

Кажется, возлюбленные борются за статус одной из самых ярких пар в мире моды. Канье и Бьянка любят экспериментировать с одеждой и аксессуарами. Что выходит из этих "опытов" — сами видите.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / biancacesori

Что сказать, Бьянка не боится быть яркой и нестандартной. За это ею восхищаются. За то же её и осуждают. Теперь остаётся только ждать и смотреть, что она выберет для визита в Москву.