Концерта не будет: Life.ru узнал настоящую причину визита Канье Уэста в Москву
SHOT: Канье Уэст прилетел в Москву на 40-летие дизайнера Гоши Рубчинского
Американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву на сорокалетие главного дизайнера своего бренда Yeezy Гоши Рубчинского, которое тот отпраздновал накануне. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на агента модельера.
По словам представителя Рубчинского, друзья погуляют по Москве, после чего переместятся в некую закрытую от посторонних локацию. В "Лужниках" также опровергли проведение концерта рэпера.
Напомним, ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст прилетел в Москву. Она предположила, что музыкант даст концерт в "Лужниках". О том, что исполнитель может провести концерт в столице РФ, стало известно ещё в начале мая. Тогда появились сообщения о том, что Уэст, предположительно, приедет в Москву 8 июня — в дату своего 47-го дня рождения. Вскоре эту информацию опровергли в концертном агентстве, в то же время подтвердив, что такие переговоры действительно велись. Рудковская же ранее заявляла, что Уэст действительно может посетить нашу страну, но это произойдёт уже осенью.
ТАСС / Bauer-Griffin / INSTARImages / ABACA