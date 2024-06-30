Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 10:30

Закатил банкет и познакомил с мамой: Стало известно, как Рубчинский развлекал Канье Уэста в Москве

SHOT: Канье Уэст отметил юбилей Рубчинского в ресторане напротив Красной площади

Канье Уэст и Гоша Рубчинский. Обложка © ТАСС / SMG / ZUMA © i-D / Youtube

Канье Уэст и Гоша Рубчинский. Обложка © ТАСС / SMG / ZUMA © i-D / Youtube

Модельер Гоша Рубчинский устроил банкет в ресторане напротив Красной площади в Москве в честь своего юбилея. Мероприятие посетил американский рэпер Канье Уэст. Об этом сообщает SHOT.

Предположительно, Канье Уэст заселяется в гостиницу в Москве. Видео © Telegram / Super

Подруга модельера рассказала телеграм-каналу, что артист прилетел в столицу РФ именно в субботу, 29 июня, в день 40-летнего юбилея друга. Музыкант заселился в отель в центре Москвы, после чего сразу отправился на праздник. На банкете присутствовали только родственники Рубчинского и его близкие друзья.

После мероприятия рэпер и дизайнер заехали в гости к маме Рубчинского. Сегодня, 30 июня, друзья прогулялись по городу, далее они планируют проводить время в своей компании.

Фанатам Канье Уэста рассказали, как вернуть деньги за купленные фейковые билеты
Фанатам Канье Уэста рассказали, как вернуть деньги за купленные фейковые билеты

Напомним, ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст прилетел в Москву. Она предположила, что музыкант даст концерт в "Лужниках". Однако выяснилось, что рэпер приехал не ради выступления, а на день рождения Гоши Рубчинского, своего друга и партнёра по бизнесу. В "Лужниках", к слову, также опровергли проведение концерта Канье.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Канье Уэст
  • Гоша Рубчинский
  • Знаменитости
  • Только на Life
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров