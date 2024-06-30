Закатил банкет и познакомил с мамой: Стало известно, как Рубчинский развлекал Канье Уэста в Москве

Модельер Гоша Рубчинский устроил банкет в ресторане напротив Красной площади в Москве в честь своего юбилея. Мероприятие посетил американский рэпер Канье Уэст. Об этом сообщает SHOT.

Предположительно, Канье Уэст заселяется в гостиницу в Москве. Видео © Telegram / Super

Подруга модельера рассказала телеграм-каналу, что артист прилетел в столицу РФ именно в субботу, 29 июня, в день 40-летнего юбилея друга. Музыкант заселился в отель в центре Москвы, после чего сразу отправился на праздник. На банкете присутствовали только родственники Рубчинского и его близкие друзья.

После мероприятия рэпер и дизайнер заехали в гости к маме Рубчинского. Сегодня, 30 июня, друзья прогулялись по городу, далее они планируют проводить время в своей компании.