Яна Рудковская заявила, что Канье Уэст приехал в Москву

"Канье Уэст уже в Москве... Остановился в самом сердце Москвы! Скрестили пальцы по шоу в "Лужниках"! Мои ставки, если оно будет, — то 80 тысяч sold out за 3 дня. Ну ладно… Неделю максимум! Мегакрутой он, конечно! Что тут говорить!" — написала она.