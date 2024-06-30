Яна Рудковская заявила, что Канье Уэст приехал в Москву
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст. Обложка © ТАСС / АР
Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву, остановившись в центре российской столицы. Об этом в личном телеграм-канале сообщила продюсер Яна Рудковская.
"Канье Уэст уже в Москве... Остановился в самом сердце Москвы! Скрестили пальцы по шоу в "Лужниках"! Мои ставки, если оно будет, — то 80 тысяч sold out за 3 дня. Ну ладно… Неделю максимум! Мегакрутой он, конечно! Что тут говорить!" — написала она.
О том, что исполнитель может провести концерт в Москве, стало известно ещё в начале мая. Тогда появились сообщения о том, что музыкант может приехать в столицу РФ 8 июня — в дату своего 47-го дня рождения. Вскоре эту информацию опровергли в концертном агентстве, в то же время подтвердив, что такие переговоры действительно велись. Рудковская же ранее заявляла, что Уэст действительно может посетить нашу страну, но это произойдёт уже осенью.