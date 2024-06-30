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Регион
30 июня, 08:04

Яна Рудковская заявила, что Канье Уэст приехал в Москву

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст. Обложка © ТАСС / АР

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст. Обложка © ТАСС / АР

Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву, остановившись в центре российской столицы. Об этом в личном телеграм-канале сообщила продюсер Яна Рудковская.

"Канье Уэст уже в Москве... Остановился в самом сердце Москвы! Скрестили пальцы по шоу в "Лужниках"! Мои ставки, если оно будет, — то 80 тысяч sold out за 3 дня. Ну ладно… Неделю максимум! Мегакрутой он, конечно! Что тут говорить!" написала она.

Опубликованы контракт и райдер Канье Уэста на концерт в Москве
Опубликованы контракт и райдер Канье Уэста на концерт в Москве

О том, что исполнитель может провести концерт в Москве, стало известно ещё в начале мая. Тогда появились сообщения о том, что музыкант может приехать в столицу РФ 8 июня — в дату своего 47-го дня рождения. Вскоре эту информацию опровергли в концертном агентстве, в то же время подтвердив, что такие переговоры действительно велись. Рудковская же ранее заявляла, что Уэст действительно может посетить нашу страну, но это произойдёт уже осенью.

Мизулина выступила против приезда Канье Уэста "с раздетой женой" в Москву
Мизулина выступила против приезда Канье Уэста "с раздетой женой" в Москву
Юрий Лысенко
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