Опубликованы контракт и райдер Канье Уэста на концерт в Москве
Mash опубликовал контракт Канье Уэста на проведение концерта в "Лужниках"
Канье Уэст. Фото © ТАСС / AP / Ashley Landis
Известный американский рэпер Канье Уэст получил аванс за свой концерт в московских "Лужниках". Об этом свидетельствуют данные из контрактного соглашения, подписанного женой артиста Бьянкой Цензори, которая ведёт его дела. Полный текст документа на семи страницах оказался в распоряжении Mash.
Если все условия договора будут выполнены, то Канье Уэст всё-таки выступит в столице РФ. Рэпер привезёт с собой команду из 25 человек, для которой в контракте составлен райдер. Организатор берёт на себя расходы на самолёт и места в первом классе, обязуется предоставить музыканту и его коллективу пятизвёздочный отель, охрану и отдельное авто для поездок в Москве. Оформление виз и прочих документов также ложится на плечи менеджеров из РФ.
Судя по информации в контракте, Канье готов выступить в любую погоду, но концерт может быть отменён при невыполнении хотя бы одного из пунктов договора. Рэпер также оставляет за собой право расторгнуть соглашение без объяснения причин, но не позднее, чем за 30 дней до выступления. Подписи под контрактом были поставлены 7 мая. Дата и место остались прежними — 8 июня, стадион "Лужники".
Артист собирается презентовать своим российским фанатам недавнюю музыкальную новинку — альбом под названием Vultures ("Стервятники"). При этом аванс за выступление рэпер уже получил, но в случае отмены деньги остаются у него. Средства переводились через компанию из Лос-Анджелеса. Теперь организаторам предстоит ответственно подойти к выполнению условий контракта и, кто знает, может быть, концерт Канье Уэста всё-таки отгремит в российской столице в день его рождения.
Эпопея с концертом Канье Уэста в Москве началась в начале мая. Сообщалось, что рэпер готов посетить российскую столицу 8 июня — в свой 47-й день рождения. Однако концертное агентство опровергло эту новость, но заверило, что такие переговоры действительно имели место. По словам продюсера Яны Рудковской, музыкант действительно может приехать в Россию, но это случится не летом, а осенью.