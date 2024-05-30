Опубликованы контракт и райдер Канье Уэста на концерт в Москве

Известный американский рэпер Канье Уэст получил аванс за свой концерт в московских "Лужниках". Об этом свидетельствуют данные из контрактного соглашения, подписанного женой артиста Бьянкой Цензори, которая ведёт его дела. Полный текст документа на семи страницах оказался в распоряжении Mash.







Если все условия договора будут выполнены, то Канье Уэст всё-таки выступит в столице РФ. Рэпер привезёт с собой команду из 25 человек, для которой в контракте составлен райдер. Организатор берёт на себя расходы на самолёт и места в первом классе, обязуется предоставить музыканту и его коллективу пятизвёздочный отель, охрану и отдельное авто для поездок в Москве. Оформление виз и прочих документов также ложится на плечи менеджеров из РФ.

Судя по информации в контракте, Канье готов выступить в любую погоду, но концерт может быть отменён при невыполнении хотя бы одного из пунктов договора. Рэпер также оставляет за собой право расторгнуть соглашение без объяснения причин, но не позднее, чем за 30 дней до выступления. Подписи под контрактом были поставлены 7 мая. Дата и место остались прежними — 8 июня, стадион "Лужники".