Фанатам Канье Уэста рассказали, как вернуть деньги за купленные фейковые билеты
Эксперт Митрохина: Антифрод-системы помогут забрать деньги у мошенников
Канье Уэст. Обложка © ТАСС / AP / Evan Agostini
На днях многих россиян поразила новость о приезде в РФ летом с концертом знаменитого рэпера Канье Уэста. Впоследствии эту информацию опровергли, но затем появились данные, что артист может приехать осенью. На этом фоне активизировались мошенники. Злоумышленники воспользовались неразберихой и на фейковых сайтах организовали продажу несуществующих билетов на концерт рэпера. Многие фанаты поверили в уловку и лишились денег. Получится ли у обманутых вернуть средства и как не повторить их ошибку, рассказала эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина.
"Сейчас Центробанком внедряются антифрод-системы, которые предполагают заморозку любых платёжных операций на три дня. Если вы произвели транзакцию и поняли, что стали жертвой обмана, то можно обратиться в банк в течение трёх дней с заявлением об отмене операции и соответствующими доводами", — рассказала эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Если же вернуть деньги через банк не удалось, стоит обращаться в полицию. А чтобы научиться отличать фейковые сайты от оригинальных, Митрохина посоветовала следить за правильностью написания адреса. Внимание стоит обратить на лишние буквы, цифры, искажённое название. Кроме того, могут отличаться логотип и отсутствовать подробности политики конфиденциальности. Специалист посоветовала завести виртуальную карту для платежей в Интернете и пополнять её только при осуществлении оплаты. Это наиболее эффективный совет, считает эксперт по кибербезопасности.
Напомним, ранее сообщалось, что Канье Уэст приедет в Москву и даст концерт в "Лужниках" 8 июня — в свой 47-й день рождения. Однако вскоре концертное агентство опровергло эту новость. При этом продюсер Яна Рудковская после заявила, что Канье действительно может приехать в Россию, но позже.