Фанатам Канье Уэста рассказали, как вернуть деньги за купленные фейковые билеты

На днях многих россиян поразила новость о приезде в РФ летом с концертом знаменитого рэпера Канье Уэста. Впоследствии эту информацию опровергли, но затем появились данные, что артист может приехать осенью. На этом фоне активизировались мошенники. Злоумышленники воспользовались неразберихой и на фейковых сайтах организовали продажу несуществующих билетов на концерт рэпера. Многие фанаты поверили в уловку и лишились денег. Получится ли у обманутых вернуть средства и как не повторить их ошибку, рассказала эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина.

"Сейчас Центробанком внедряются антифрод-системы, которые предполагают заморозку любых платёжных операций на три дня. Если вы произвели транзакцию и поняли, что стали жертвой обмана, то можно обратиться в банк в течение трёх дней с заявлением об отмене операции и соответствующими доводами", — рассказала эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".