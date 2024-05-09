Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 19:16

Фанатам Канье Уэста рассказали, как вернуть деньги за купленные фейковые билеты

Эксперт Митрохина: Антифрод-системы помогут забрать деньги у мошенников

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / AP / Evan Agostini

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / AP / Evan Agostini

На днях многих россиян поразила новость о приезде в РФ летом с концертом знаменитого рэпера Канье Уэста. Впоследствии эту информацию опровергли, но затем появились данные, что артист может приехать осенью. На этом фоне активизировались мошенники. Злоумышленники воспользовались неразберихой и на фейковых сайтах организовали продажу несуществующих билетов на концерт рэпера. Многие фанаты поверили в уловку и лишились денег. Получится ли у обманутых вернуть средства и как не повторить их ошибку, рассказала эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина.

"Сейчас Центробанком внедряются антифрод-системы, которые предполагают заморозку любых платёжных операций на три дня. Если вы произвели транзакцию и поняли, что стали жертвой обмана, то можно обратиться в банк в течение трёх дней с заявлением об отмене операции и соответствующими доводами", рассказала эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Если же вернуть деньги через банк не удалось, стоит обращаться в полицию. А чтобы научиться отличать фейковые сайты от оригинальных, Митрохина посоветовала следить за правильностью написания адреса. Внимание стоит обратить на лишние буквы, цифры, искажённое название. Кроме того, могут отличаться логотип и отсутствовать подробности политики конфиденциальности. Специалист посоветовала завести виртуальную карту для платежей в Интернете и пополнять её только при осуществлении оплаты. Это наиболее эффективный совет, считает эксперт по кибербезопасности.

Мизулина выступила против приезда Канье Уэста "с раздетой женой" в Москву
Мизулина выступила против приезда Канье Уэста "с раздетой женой" в Москву

Напомним, ранее сообщалось, что Канье Уэст приедет в Москву и даст концерт в "Лужниках" 8 июня — в свой 47-й день рождения. Однако вскоре концертное агентство опровергло эту новость. При этом продюсер Яна Рудковская после заявила, что Канье действительно может приехать в Россию, но позже.

Мирон Сидоров
  • Новости
  • Канье Уэст
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров