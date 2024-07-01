Стало известно, куда рэпер Канье Уэст отправился после Москвы
Канье Уэст улетел из Москвы в Берлин с пересадкой в Стамбуле
Канье Уэст. Обложка © TACC / Abaca Press / Mhabille Sophie
Американский рэпер Канье Уэст покинул Москву, сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник. Телеканал в своём телеграм-канале опубликовал фото посадочного талона музыканта.
На посадочном талоне в графе "фамилия" указано YE (рэпер сменил фамилию), а в графе "имя" — FNU (First Name Unknown — имя неизвестно). Музыкант сел на рейс Turkish Airlines в Стамбул, вылетевший в ночь на 1 июля. Утверждается, что после пересадки в Стамбуле Канье отправился в Берлин.
Посадочный талон Канье Уэста. Фото © Telegram / "Рен-ТВ"
Ранее Life.ru писал, что этой ночью Уэста заметили в столичном аэропорту Внуково, где он ждал посадки на самолёт. В воздушную гавань рэпер зашёл через VIP-терминал, а провожал его дизайнер Гоша Рубчинский. На публике Канье скрывал лицо.
Напомним, что Канье Уэст прибыл в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, своего друга и партнёра по бизнесу. Сообщалось, что вместе с музыкантом приехала и его жена Бьянка Цензори, однако пока в окружении артиста она замечена не была. Останавливался рэпер в президентском люксе московского отеля Four Seasons. Стоимость одной ночи там составляет 1,1 миллиона рублей.