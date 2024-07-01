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1 июля, 09:15

Стало известно, куда рэпер Канье Уэст отправился после Москвы

Канье Уэст улетел из Москвы в Берлин с пересадкой в Стамбуле

Канье Уэст. Обложка © TACC / Abaca Press / Mhabille Sophie

Канье Уэст. Обложка © TACC / Abaca Press / Mhabille Sophie

Американский рэпер Канье Уэст покинул Москву, сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник. Телеканал в своём телеграм-канале опубликовал фото посадочного талона музыканта.

На посадочном талоне в графе "фамилия" указано YE (рэпер сменил фамилию), а в графе "имя" — FNU (First Name Unknown — имя неизвестно). Музыкант сел на рейс Turkish Airlines в Стамбул, вылетевший в ночь на 1 июля. Утверждается, что после пересадки в Стамбуле Канье отправился в Берлин.

Посадочный талон Канье Уэста. Фото © Telegram / "Рен-ТВ"

Посадочный талон Канье Уэста. Фото © Telegram / "Рен-ТВ"

Ранее Life.ru писал, что этой ночью Уэста заметили в столичном аэропорту Внуково, где он ждал посадки на самолёт. В воздушную гавань рэпер зашёл через VIP-терминал, а провожал его дизайнер Гоша Рубчинский. На публике Канье скрывал лицо.

Напомним, что Канье Уэст прибыл в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, своего друга и партнёра по бизнесу. Сообщалось, что вместе с музыкантом приехала и его жена Бьянка Цензори, однако пока в окружении артиста она замечена не была. Останавливался рэпер в президентском люксе московского отеля Four Seasons. Стоимость одной ночи там составляет 1,1 миллиона рублей.

Для Канье Уэста устроили прогулку на яхте по Москве-реке за 2 млн рублей
Для Канье Уэста устроили прогулку на яхте по Москве-реке за 2 млн рублей
Наталья Исакова
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