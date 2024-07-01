Стало известно, куда рэпер Канье Уэст отправился после Москвы

Американский рэпер Канье Уэст покинул Москву, сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник. Телеканал в своём телеграм-канале опубликовал фото посадочного талона музыканта.

На посадочном талоне в графе "фамилия" указано YE (рэпер сменил фамилию), а в графе "имя" — FNU (First Name Unknown — имя неизвестно). Музыкант сел на рейс Turkish Airlines в Стамбул, вылетевший в ночь на 1 июля. Утверждается, что после пересадки в Стамбуле Канье отправился в Берлин.

Посадочный талон Канье Уэста. Фото © Telegram / "Рен-ТВ"