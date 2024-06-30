Вместе с Канье Уэстом в Россию прилетела его жена Бьянка Цензори

В Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского вместе с американским рэпером Канье Уэстом прилетела и его жена Бьянка Цензори. Об этом рассказала подруга модельера в беседе с корреспондентом SHOT.

При этом супруги артиста не было в компании Уэста и Рубчинского, которые в воскресенье днём гуляли по центру Москвы. Пользователи Сети в шутку предположили, что она не может подобрать подходящий наряд для прогулок по столице РФ среди своего привычного гардероба.