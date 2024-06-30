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30 июня, 11:55

Вместе с Канье Уэстом в Россию прилетела его жена Бьянка Цензори

Канье Уэст и Бьянка Цензори. Обложка © Getty Images / Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images

Канье Уэст и Бьянка Цензори. Обложка © Getty Images / Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images

В Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского вместе с американским рэпером Канье Уэстом прилетела и его жена Бьянка Цензори. Об этом рассказала подруга модельера в беседе с корреспондентом SHOT.

При этом супруги артиста не было в компании Уэста и Рубчинского, которые в воскресенье днём гуляли по центру Москвы. Пользователи Сети в шутку предположили, что она не может подобрать подходящий наряд для прогулок по столице РФ среди своего привычного гардероба.

Концерта не будет: Life.ru узнал настоящую причину визита Канье Уэста в Москву
Концерта не будет: Life.ru узнал настоящую причину визита Канье Уэста в Москву

Недавно стало известно, что Канье Уэст прилетел в Россию на день рождения Гоши Рубчинского. Он заселился в отель в центре Москвы, а модельер познакомил его со своей мамой.

Николай Рюмин
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