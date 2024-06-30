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30 июня, 12:55

Раскрыта стоимость номера Канье Уэста в московском отеле

Уэст, предположительно, поселился в президентском люксе Four Seasons за 1 млн

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / Bauer-Griffin / INSTARImages / ABACA

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / Bauer-Griffin / INSTARImages / ABACA

Американский рэпер Канье Уэст, предположительно, остановился в президентском люксе московского отеля Four Seasons. Стоимость одной ночи там составляет 1,1 миллиона рублей, сообщает SHOT.

Канье Уэст покинул с Гошей Рубчинским ресторан в ГУМе в Москве. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, Уэст продолжает гулять по центру Москвы вместе со своим другом и бизнес-партнёром Гошей Рубчинским. Они отобедали в ресторане в ГУМе. Заведение знаменитости покинули через запасной выход. По предварительной информации, кадры были сняты до того, как рэпер вернулся в свой президентский люкс.

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Напомним, ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст прилетел в Москву. Она предположила, что музыкант даст концерт в "Лужниках". Однако выяснилось, что рэпер приехал не ради выступления, а на день рождения Гоши Рубчинского, своего друга и партнёра по бизнесу. В "Лужниках", к слову, также опровергли проведение концерта Канье. Сообщалось, что рэпер приехал вместе со своей женой Бьянкой Цензори. Однако её не увидели в компании супруга и его друга.

Дарья Нарыкова
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