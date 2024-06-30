Раскрыта стоимость номера Канье Уэста в московском отеле

По данным телеграм-канала, Уэст продолжает гулять по центру Москвы вместе со своим другом и бизнес-партнёром Гошей Рубчинским. Они отобедали в ресторане в ГУМе. Заведение знаменитости покинули через запасной выход. По предварительной информации, кадры были сняты до того, как рэпер вернулся в свой президентский люкс.

Напомним, ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст прилетел в Москву. Она предположила, что музыкант даст концерт в "Лужниках". Однако выяснилось, что рэпер приехал не ради выступления, а на день рождения Гоши Рубчинского, своего друга и партнёра по бизнесу. В "Лужниках", к слову, также опровергли проведение концерта Канье. Сообщалось, что рэпер приехал вместе со своей женой Бьянкой Цензори. Однако её не увидели в компании супруга и его друга.