Раскрыта стоимость номера Канье Уэста в московском отеле
Уэст, предположительно, поселился в президентском люксе Four Seasons за 1 млн
Канье Уэст. Обложка © ТАСС / Bauer-Griffin / INSTARImages / ABACA
Американский рэпер Канье Уэст, предположительно, остановился в президентском люксе московского отеля Four Seasons. Стоимость одной ночи там составляет 1,1 миллиона рублей, сообщает SHOT.
Канье Уэст покинул с Гошей Рубчинским ресторан в ГУМе в Москве. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, Уэст продолжает гулять по центру Москвы вместе со своим другом и бизнес-партнёром Гошей Рубчинским. Они отобедали в ресторане в ГУМе. Заведение знаменитости покинули через запасной выход. По предварительной информации, кадры были сняты до того, как рэпер вернулся в свой президентский люкс.
Напомним, ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст прилетел в Москву. Она предположила, что музыкант даст концерт в "Лужниках". Однако выяснилось, что рэпер приехал не ради выступления, а на день рождения Гоши Рубчинского, своего друга и партнёра по бизнесу. В "Лужниках", к слову, также опровергли проведение концерта Канье. Сообщалось, что рэпер приехал вместе со своей женой Бьянкой Цензори. Однако её не увидели в компании супруга и его друга.