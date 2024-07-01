Для Канье Уэста устроили прогулку на яхте по Москве-реке за 2 млн рублей
Mash: Канье Уэст и Рубчинский покатались на яхте "Новая звезда" по Москве-реке
Американский рэпер Канье Уэст. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DKSStyle
Американский рэпер Канье Уэст полюбовался видами российской столицы с яхты "Новая звезда", на которой он покатался вместе с дизайнером Гошей Рубчинским и командой. По информации Mash, прогулка обошлась примерно в два миллиона рублей.
Канье Уэст покатался на яхте "Новая звезда" по Москве-реке. Видео © Telegram / Mash
Как сообщает канал, прогулка длилась несколько часов. После яхта с исполнителем на борту ошвартовалась у речного вокзала. Канье спустился с неё последним и сразу же сел в подогнанный "Мерседес".
Напомним, что американский рэпер Канье Уэст прибыл в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, своего друга и партнёра по бизнесу. Сообщалось, что вместе с музыкантом приехала и его жена Бьянка Цензори, однако пока в окружении артиста она замечена не была. Остановился рэпер в президентском люксе московского отеля Four Seasons, где его поджидает толпа фанатов.