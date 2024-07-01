Для Канье Уэста устроили прогулку на яхте по Москве-реке за 2 млн рублей

Американский рэпер Канье Уэст полюбовался видами российской столицы с яхты "Новая звезда", на которой он покатался вместе с дизайнером Гошей Рубчинским и командой. По информации Mash, прогулка обошлась примерно в два миллиона рублей.

Как сообщает канал, прогулка длилась несколько часов. После яхта с исполнителем на борту ошвартовалась у речного вокзала. Канье спустился с неё последним и сразу же сел в подогнанный "Мерседес".