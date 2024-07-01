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30 июня, 22:19

Фейковый Канье Уэст сорвал бурные овации у отеля Four Seasons в Москве

Фанаты Канье Уэста перепутали его с неизвестным мужчиной и одарили его овациями

Фанаты американского рэпера Канье Уэста не сдаются и продолжают ждать кумира у отеля Four Seasons в Москве. Долгосрочное ожидание сказалось на состоянии поклонников: уставшие меломаны приняли неизвестного чернокожего мужчину у гостиницы за знаменитость и встретили его бурными овациями. В распоряжении Life.ru есть видео с места событий.

Фанаты Канье Уэста перепутали его с неизвестным чернокожим мужчиной у отеля и одарили его бурными овациями. Видео © Life.ru

Некоторое время назад к гостинице подъехал автомобиль из которого вышел чернокожий мужчина весьма похожий на американского исполнителя. Усталость и тёмное время суток дали о себе знать: гостя приняли за Канье Уэста. Мужчину встретили бурными овациями и криками радости, а также окружили со всех сторон ради фото.

Кстати, сам лже-Канье был не против такого внимания и подыграл фанатам исполнителя: мужчина охотно фотографировался с людьми, махал им рукой и задорно смеялся.

Толпы фанатов окружили отель Four Seasons в Москве, надеясь встретить Канье Уэста
Толпы фанатов окружили отель Four Seasons в Москве, надеясь встретить Канье Уэста

Напомним, что американский рэпер Канье Уэст прибыл в Москву на день рождения Гоши Рубчинского, своего друга и партнёра по бизнесу. Сообщалось, что вместе с музыкантом приехала и его жена Бьянка Цензори, однако пока в окружении артиста она замечена не была. Остановился рэпер в президентском люксе московского отеля Four Seasons. Стоимость одной ночи там составляет 1,1 миллиона рублей.

Обложка ©

Life.ru

Оксана Попова
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