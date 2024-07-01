Фейковый Канье Уэст сорвал бурные овации у отеля Four Seasons в Москве

Фанаты американского рэпера Канье Уэста не сдаются и продолжают ждать кумира у отеля Four Seasons в Москве. Долгосрочное ожидание сказалось на состоянии поклонников: уставшие меломаны приняли неизвестного чернокожего мужчину у гостиницы за знаменитость и встретили его бурными овациями. В распоряжении Life.ru есть видео с места событий.

Фанаты Канье Уэста перепутали его с неизвестным чернокожим мужчиной у отеля и одарили его бурными овациями. Видео © Life.ru

Некоторое время назад к гостинице подъехал автомобиль из которого вышел чернокожий мужчина весьма похожий на американского исполнителя. Усталость и тёмное время суток дали о себе знать: гостя приняли за Канье Уэста. Мужчину встретили бурными овациями и криками радости, а также окружили со всех сторон ради фото.