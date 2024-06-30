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30 июня, 19:34

Толпы фанатов окружили отель Four Seasons в Москве, надеясь встретить Канье Уэста

Толпы фанатов собрались у московского отеля Four Seasons. Они надеялись лично увидеть американского рэпера Канье Уэста. В распоряжении Life.ru оказались кадры с места событий.

Обстановка у отеля Four Seasons, где остановился рэпер Канье Уэст. Видео © Life.ru

Поклонники исполнителя уже несколько часов стоят у отеля и выкрикивают имя исполнителя. Основная часть фанатов — молодые люди, которые готовы ждать своего кумира на протяжении целой ночи.

Обстановка у отеля Four Seasons, где остановился рэпер Канье Уэст. Фото © Life.ru

Обстановка у отеля Four Seasons, где остановился рэпер Канье Уэст. Фото © Life.ru

Стоит заметить, что территория отеля тщательно охраняется, беспорядков и правонарушений не зафиксировано. За порядком на территории следят силовики.

Стало известно, чем угощали Канье Уэста на дне рождения Рубчинского в элитном ресторане в Москве
Стало известно, чем угощали Канье Уэста на дне рождения Рубчинского в элитном ресторане в Москве

Напомним, что американский рэпер Канье Уэст прибыл в Москву на день рождения Гоши Рубчинского, своего друга и партнёра по бизнесу. Сообщалось, что вместе с музыкантом приехала и его жена Бьянка Цензори, однако пока в окружении артиста она замечена не была. Остановился рэпер в президентском люксе московского отеля Four Seasons. Стоимость одной ночи там составляет 1,1 миллиона рублей.

Обложка ©

Life.ru

Оксана Попова
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