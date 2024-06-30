Толпы фанатов окружили отель Four Seasons в Москве, надеясь встретить Канье Уэста

Толпы фанатов собрались у московского отеля Four Seasons. Они надеялись лично увидеть американского рэпера Канье Уэста. В распоряжении Life.ru оказались кадры с места событий.

Обстановка у отеля Four Seasons, где остановился рэпер Канье Уэст. Видео © Life.ru

Поклонники исполнителя уже несколько часов стоят у отеля и выкрикивают имя исполнителя. Основная часть фанатов — молодые люди, которые готовы ждать своего кумира на протяжении целой ночи.

Обстановка у отеля Four Seasons, где остановился рэпер Канье Уэст. Фото © Life.ru