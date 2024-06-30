Толпы фанатов окружили отель Four Seasons в Москве, надеясь встретить Канье Уэста
Толпы фанатов собрались у московского отеля Four Seasons. Они надеялись лично увидеть американского рэпера Канье Уэста. В распоряжении Life.ru оказались кадры с места событий.
Обстановка у отеля Four Seasons, где остановился рэпер Канье Уэст. Видео © Life.ru
Поклонники исполнителя уже несколько часов стоят у отеля и выкрикивают имя исполнителя. Основная часть фанатов — молодые люди, которые готовы ждать своего кумира на протяжении целой ночи.
Обстановка у отеля Four Seasons, где остановился рэпер Канье Уэст. Фото © Life.ru
Стоит заметить, что территория отеля тщательно охраняется, беспорядков и правонарушений не зафиксировано. За порядком на территории следят силовики.
Напомним, что американский рэпер Канье Уэст прибыл в Москву на день рождения Гоши Рубчинского, своего друга и партнёра по бизнесу. Сообщалось, что вместе с музыкантом приехала и его жена Бьянка Цензори, однако пока в окружении артиста она замечена не была. Остановился рэпер в президентском люксе московского отеля Four Seasons. Стоимость одной ночи там составляет 1,1 миллиона рублей.
Life.ru