Стало известно, чем угощали Канье Уэста на дне рождения Рубчинского в элитном ресторане в Москве

Накануне по личной просьбе Канье Уэста на его стол в элитном ресторане, где праздновался день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, принесли икру из осетра и щуки, пельмени с копчёной щукой, фуа-гра и бульон из сена и грибов. Ужин обошёлся рэперу в 200 тысяч рублей, сообщает Mash.

Сегодня же артист пообедал в ГУМе, где ел запечённого лосося с песто и зеленью за 3100 рублей. Общий чек посиделок составил около 30 позиций суммой 72 тысячи рублей, ещё 10 тысяч Уэст оставил на чаевые.