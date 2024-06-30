Стало известно, чем угощали Канье Уэста на дне рождения Рубчинского в элитном ресторане в Москве
Канье Уэст в Москве съел пельмени, икру и бульон из сена на 200 тысяч рублей
Канье Уэст. Обложка © ТАСС / Bauer-Griffin / INSTARImages / ABACA
Накануне по личной просьбе Канье Уэста на его стол в элитном ресторане, где праздновался день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, принесли икру из осетра и щуки, пельмени с копчёной щукой, фуа-гра и бульон из сена и грибов. Ужин обошёлся рэперу в 200 тысяч рублей, сообщает Mash.
Сегодня же артист пообедал в ГУМе, где ел запечённого лосося с песто и зеленью за 3100 рублей. Общий чек посиделок составил около 30 позиций суммой 72 тысячи рублей, ещё 10 тысяч Уэст оставил на чаевые.
Тем временем фанаты артиста исследуют все премиальные локации в центре Москвы, чтобы встретиться с кумиром. Группа подростков караулит его у отеля.
Ранее Life.ru рассказывал, что Канье Уэст прибыл в Москву на день рождения модельера Гоши Рубчинского. Гоша познакомил его со своей матерью. Завтра Канье планирует посетить стадион "Лужники", чтобы присмотреть место для возможного выступления.