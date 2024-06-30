Прибывший в Москву Канье Уэст заглянет в "Лужники"
Рудковская: Прибывший в Москву Канье Уэст с командой посмотрит "Лужники"
Канье Уэст. Обложка © TACC / AP / Ashley Landis
Прибывший в Москву американский рэпер Канье Уэст с командой завтра, 1 июля, посмотрит музыкальную площадку в "Лужниках", но в этот визит концерта точно не планируется. Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская. Она отметила, что даже если всем всё понравится, на согласование такого шоу потребуется не один месяц.
Прогулка Уэста и Рубчинского по ГУМу. Видео © Telegram / SHOT
"Видя такой ажиотаж, я не исключаю sold out уже за сутки... Тогда, может, два-три шоу сделать в Москве? Ну как вариант, я просто рассуждаю. И побить рекорд Москвы, России за все годы выступления западных артистов", — написала Рудковская в телеграм-канале.
Как узнал SHOT, у Канье и его друга Гоши Рубчинского нет точной даты возвращения в Штаты. По данным телеграм-канала, они решили не ограничивать свой отдых временны́ми рамками. Дизайнер намерен повидаться с друзьями и родственниками и познакомить их с именитым рэпером. Уэста в компании Рубчинского уже заметили в ГУМе. Помимо посещения ресторана, музыкант обошёл наиболее красивые локации и даже поднялся на крышу, чтобы полюбоваться на Красную площадь. К слову, сам Канье подтвердил свой визит в российскую столицу, написав "Привет, Москва" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". При этом до конца не ясно, действительно ли это настоящая страница рэпера.
Канье Уэст подтвердил свой приезд в Москву. Скриншот © VK / Kanye West
Ранее стало известно, что Канье прилетел в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, который возглавляет отдел в его компании Yeezy. В "Лужниках", к слову, уже опровергли проведение концерта рэпера. Сообщалось, что музыкант прибыл в российскую столицу вместе со своей женой Бьянкой Цензори. Однако её не увидели в компании супруга и его друга.