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1 июля, 00:12

Канье Уэст ждёт посадку на рейс в столичном аэропорту Внуково

Mash: Канье Уэст приехал в аэропорт Внуково и вскоре покинет Москву

Американский рэпер Канье Уэст. Обложка © flickr / Lukas W

Американский рэпер Канье Уэст. Обложка © flickr / Lukas W

Визит американского рэпера Канье Уэста в Москву подходит к концу: в эти минуты исполнитель находится в столичном аэропорту Внуково, где ждёт посадки на свой рейс. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Канье Уэст приехал в аэропорт Внуково и ждёт посадку на рейс. Обложка © Telegram / Mash

В аэропорт заморский гость зашёл через VIP-терминал, а провожал его дизайнер Гоша Рубчинский. Чтобы не привлекать к своей персоне лишнего внимания, музыкант спрятал лицо под белой вуалью.

Фейковый Канье Уэст сорвал бурные овации у отеля Four Seasons в Москве
Фейковый Канье Уэст сорвал бурные овации у отеля Four Seasons в Москве

Напомним, что американский рэпер Канье Уэст прибыл в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, своего друга и партнёра по бизнесу. Празднование состоялось в ресторане напротив Красной площади, где музыканта угощали икрой осетра и щуки и пельменями с копчёной щукой. После мероприятия рэпер и дизайнер заехали в гости к маме Рубчинского, а затем насладились прогулкой на яхте по Москве-реке. Остановился рэпер в президентском люксе московского отеля Four Seasons, где его поджидала толпа фанатов, но так и не дождалась.

Оксана Попова
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