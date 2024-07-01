Экс-участник "Ласкового мая" Серков обвинил продюсера группы Разина в травле

Бывший участник "Ласкового мая" Сергей Серков пожаловался на продюсера группы Андрея Разина из-за травли и угроз. В беседе с SHOT музыкант, в последний раз бывший в составе коллектива в 2007–2019 годах, заявил, что это началось спустя несколько лет после прекращения сотрудничества.

По словам Серкова, продюсер начал публично называть его "мудаком" и поливать грязью. Например, Разин утверждал, что артист никогда не числился в группе по документам и не имеет к ней никакого отношения. Дошло до того, что он стал обзванивать концертные площадки, на которых должен был выступать Серков, и под угрозой суда требовать отмены мероприятий.

Знакомые не раз советовали Серкову обратиться в суд, но он всё время отказывался. Ведь артист и продюсер и так уже давно погрязли в судебных тяжбах за творческое наследие легендарной группы. За права на хиты "Ласкового мая", включая "Седую ночь", до сих пор бьётся также и семья покойного Юры Шатунова.