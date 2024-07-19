Русская атмосфера у американского посольства: В Москве прошёл митинг-концерт Shaman

В Москве у здания американского посольства на площади Донецкой Народной Республики (ДНР) состоялся митинг-концерт певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Мероприятие состоялось в знак несогласия с решением YouTube о блокировке российских пользователей, в том числе и его личного канала.

У американского посольства в Москве состоялся митинг-концерт певца Shaman. Видео © Life.ru / Павел Баранов

К площадке, где исполнителя ожидали сотни зрителей, певец приехал на машине с красной надписью "Победа!", после чего он вышел к людям с рупором. Так, Shaman заявил, что его YouTube-канал заблокировали лишь потому, что он — русский, однако отменить россиян ни у кого не получится.

"Они не смогут нас запретить, удалить! У них ничего не выйдет! Мы им покажем. Они нас услышат! Нас миллионы, мы счастливы жить в России!", — заявил певец.

На концерте Дронов исполнил свой хит "Я — русский" и порадовал фанатов новым, который получил название "Душа нараспашку". Также певец произнёс тост за победу России и угостил зрителей шампанским. К слову, сами поклонники Shaman не остались равнодушными и оценили "русскую атмосферу" мероприятия у американского посольства.