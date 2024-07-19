Русская атмосфера у американского посольства: В Москве прошёл митинг-концерт Shaman
У американского посольства в Москве состоялся митинг-концерт певца Shaman
У американского посольства в Москве состоялся митинг-концерт певца Shaman. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
В Москве у здания американского посольства на площади Донецкой Народной Республики (ДНР) состоялся митинг-концерт певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Мероприятие состоялось в знак несогласия с решением YouTube о блокировке российских пользователей, в том числе и его личного канала.
У американского посольства в Москве состоялся митинг-концерт певца Shaman. Видео © Life.ru / Павел Баранов
К площадке, где исполнителя ожидали сотни зрителей, певец приехал на машине с красной надписью "Победа!", после чего он вышел к людям с рупором. Так, Shaman заявил, что его YouTube-канал заблокировали лишь потому, что он — русский, однако отменить россиян ни у кого не получится.
"Они не смогут нас запретить, удалить! У них ничего не выйдет! Мы им покажем. Они нас услышат! Нас миллионы, мы счастливы жить в России!", — заявил певец.
На концерте Дронов исполнил свой хит "Я — русский" и порадовал фанатов новым, который получил название "Душа нараспашку". Также певец произнёс тост за победу России и угостил зрителей шампанским. К слову, сами поклонники Shaman не остались равнодушными и оценили "русскую атмосферу" мероприятия у американского посольства.
"Всё прошло на высшем уровне! Хотелось бы отметить особенно такую атмосферу, более русскую. Прям чувствуется это. Только все вместе мы чувствуем единение общее наше, наш русский дух. Находиться здесь — это волшебное чувство!" — рассказал зритель Матвей.
Напомним, ранее Shaman анонсировал проведение митинга-концерта у посольства США в Москве в качестве ответа на блокировку его ютуб-канала. Видеохостинг забанил аккаунт певца в начале июля. По мнению Дронова, причина заключается в том, "что он русский".