Shaman выступит у Посольства США в ответ на блокировку его YouTube-канала
Певец Shaman (Ярослав Дронов) анонсировал проведение митинга-концерта у Посольства США в Москве в качестве ответа на блокировку его YouTube-канала. Соответствующая запись появилась у него в телеграм-канале.
Shaman анонсировал митинг у посольства США в ответ на бан его YouTube-канала. Видео © Telegram / shaman_channel
"Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я русский. И сегодня вечером я готов им на это ответить", — написал артист.
Митинг-концерт начнётся сегодня, 19 июля, в 21:00 у американского посольства на площади Донецкой Народной Республики в Москве.
Напомним, YouTube заблокировал каналы некоторых российских музыкантов, в том числе Shaman. По словам самого певца, причиной этому стало то, что он — русский. Кроме Дронова на митинге-концерте, по всей видимости, также выступит Олег Газманов, которому тоже заблокировали канал на YouTube.
Кадр из видео Telegram / shaman_channel