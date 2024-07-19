Shaman выступит у Посольства США в ответ на блокировку его YouTube-канала

Певец Shaman (Ярослав Дронов) анонсировал проведение митинга-концерта у Посольства США в Москве в качестве ответа на блокировку его YouTube-канала. Соответствующая запись появилась у него в телеграм-канале.

Shaman анонсировал митинг у посольства США в ответ на бан его YouTube-канала. Видео © Telegram / shaman_channel

"Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я русский. И сегодня вечером я готов им на это ответить", — написал артист.

Митинг-концерт начнётся сегодня, 19 июля, в 21:00 у американского посольства на площади Донецкой Народной Республики в Москве.