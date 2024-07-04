"Потому что я — русский!": Shaman словами из песни отреагировал на блокировку его YouTube-канала
YouTube заблокировал каналы Shaman'а, Гагариной, Газманова, Лепса и Манучарова
Ярослав Дронов (SHAMAN). Обожка © Telegram / SHAMAN
Принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал каналы некоторых российских музыкантов. Страниц с сотнями тысяч подписчиков лишились Ярослав Дронов (SHAMAN), Юлия Чичерина, Полина Гагарина, Олег Газманов, Григорий Лепс и Вячеслав Манучаров.
Днём ранее с просьбой об удалении каналов перечисленных звёзд шоу-бизнеса к YouTube обратилась Комиссия по радио и телевидению Литвы. Ведомство поставило видеохостингу ультиматум: или аккаунты находящихся под персональными санкциями российских исполнителей будут заблокированы, или на платформу будет наложен штраф в размере до 50 тысяч евро за нарушение законодательства республики. Спустя сутки площадка покорно "снесла" нужные страницы без объяснения причин.
YouTube снёс каналы российских звёзд по доносу Литвы. Скриншот © YouTube / SHAMAN
Комментируя потерю канала с 1,77 миллиона подписчиков, Вячеслав Манучаров отметил, что его аккаунт продержался на "вражеской" платформе более двух лет. Впрочем, удаление страницы было лишь вопросом времени, уверен актёр. А вот SHAMAN отреагировал на ситуацию словами из собственного хита.
"Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я — РУССКИЙ", — написал Дронов в Telegram.
А ранее YouTube объявил войну каналам иностранцев, которые рассказывали о России в позитивном ключе. Впрочем, терпеть выходки американского видеохостинга осталось недолго, так как ему появилась достойная отечественная альтернатива под названием "Платформа".