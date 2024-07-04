"Потому что я — русский!": Shaman словами из песни отреагировал на блокировку его YouTube-канала

Принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал каналы некоторых российских музыкантов. Страниц с сотнями тысяч подписчиков лишились Ярослав Дронов (SHAMAN), Юлия Чичерина, Полина Гагарина, Олег Газманов, Григорий Лепс и Вячеслав Манучаров.

Днём ранее с просьбой об удалении каналов перечисленных звёзд шоу-бизнеса к YouTube обратилась Комиссия по радио и телевидению Литвы. Ведомство поставило видеохостингу ультиматум: или аккаунты находящихся под персональными санкциями российских исполнителей будут заблокированы, или на платформу будет наложен штраф в размере до 50 тысяч евро за нарушение законодательства республики. Спустя сутки площадка покорно "снесла" нужные страницы без объяснения причин.

YouTube снёс каналы российских звёзд по доносу Литвы. Скриншот © YouTube / SHAMAN

Комментируя потерю канала с 1,77 миллиона подписчиков, Вячеслав Манучаров отметил, что его аккаунт продержался на "вражеской" платформе более двух лет. Впрочем, удаление страницы было лишь вопросом времени, уверен актёр. А вот SHAMAN отреагировал на ситуацию словами из собственного хита.