YouTube удалил каналы рассказывающих о плюсах России иностранцев

Видеохостинг YouTube удалил несколько каналов иностранных блогеров, рассказывающих в позитивном ключе о России. Как пишет газета "Известия", в частности, речь идёт о каналах Sasha Meets Russia и Fiorella In Moscow.

Владелица первого канала Саша Йост рассказал журналистам о том, что от платформы к ней не поступало по этому поводу никаких предупреждений. Помимо этого, после блокировки она получила письмо от Google, в котором говорилось, что на канале были найдены нарушения правила сообщества, однако там не уточнили, какие именно.

"Я написала апелляцию, они сказали то же самое и что канал мне не вернут. У меня не было никакого политического контента", — рассказала собеседница "Известий".

Аналогичная ситуация произошла с аккаунтом политического аналитика и журналистки Фиореллы Изабель Fiorella In Moscow, который также стёрли без предупреждения. Она также сообщила, что апелляция на действия YouTube положительного результата не дала.

"Это произошло сразу после того, как я сделала интервью со Скоттом Риттером, которое набрало более 20 тысяч просмотров. У меня также был антисионистский контент, потому что я ездила на Западный берег и брала там интервью. Они только что приняли "решение" по моей апелляции и окончательно запретили меня", — заявила Фиорелла Изабель.