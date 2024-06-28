В России создали новый видеохостинг, который заменит YouTube

В России запустили отечественный аналог YouTube — видеохостинг "Платформа". Об этом сообщили в Региональном общественном центре интернет-технологий (РОЦИТ).

Видеопрезентация российского видеохостинга "Платформа". Видео © Telegram / РОЦИТ

"C 2020 года YouTube удалил все государственные каналы России и продолжает удалять крупнейших патриотических блогеров. Именно поэтому мы хотим предложить "Платформу", альтернативу YouTube", — говорится в сообщении.

Интерфейс "Платформы" напоминает YouTube, так как имеет схожие функции. Рядом с открытым видео находится отдельная колонка с рекомендациями, где можно подобрать похожий контент. Ролики здесь можно просматривать в разрешении до 4К. Также доступны прямые трансляции и субтитры для каждого видео. Кроме того, на платформе есть короткие вертикальные "шортс".

В РОЦИТ отметили, что новая функция приложения включает в рекомендации не только известные каналы, но и недавно созданные. Как отметили в центре, авторы могут переносить на платформу контент из "ВКонтакте" или YouTube. Также сервис предоставляет доступ к каталогу музыки и отслеживает авторские права на видео.

Кроме того, работает система модерации: ограничения будут касаться контента, который нарушает российские законы или имеет антироссийскую риторику.